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Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин
Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T15:55
2024-06-21T15:56
владимир путин (политик)
москва
новости
нато
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Президент напомнил, что недавно на встрече с руководством МИД изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии.При этом Путин подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы. Кроме того, президент обратил внимание, что Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое, многополярное мироустройство.Вместе с тем, учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, всесторонних рисков будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, добавил глава государства. По его словам, в этом деле будут опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, на современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики.Накануне Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаПутин рассказал о позиции России по переговорам по Украине
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владимир путин (политик), москва, новости, нато, европа
Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии с НАТО – Путин

15:55 21.06.2024 (обновлено: 15:56 21.06.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.
Президент напомнил, что недавно на встрече с руководством МИД изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии.
"Мы готовы к широкому международному обсуждению этих ключевых жизненно важных вопросов как с нашими коллегами по Шанхайской организации сотрудничества, СНГ, БРИКС, ЕврАзЭС, так и с другими международными объединениям, европейскими и натовскими государствами в том числе", – сказал глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы. Кроме того, президент обратил внимание, что Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое, многополярное мироустройство.
Вместе с тем, учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, всесторонних рисков будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, добавил глава государства. По его словам, в этом деле будут опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, на современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики.
Накануне Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы.
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