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Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Россия готова к обсуждению вопросов безопасности с Европой и НАТО – Путин

Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T15:55

2024-06-21T15:55

2024-06-21T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июн – РИА Новости Крым. Россия готова к обсуждению неделимой безопасности Евразии в том числе с Европой и НАТО. Заявил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.Президент напомнил, что недавно на встрече с руководством МИД изложил наше видение работы по созданию равной и неделимой безопасности в Евразии.При этом Путин подчеркнул, что переговоры с Западом возможны и будут тогда, когда они к этому будут готовы. Кроме того, президент обратил внимание, что Россия последовательно выступает за укрепление стабильности на планете, за справедливое и демократическое, многополярное мироустройство.Вместе с тем, учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, всесторонних рисков будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, добавил глава государства. По его словам, в этом деле будут опираться на передовые технологии и науку, эффективные финансовые и экономические решения, на современные тенденции в сфере вооруженной борьбы, в области военной стратегии и тактики.Накануне Владимир Путин заявил, что реакция Запада на его мирные инициативы была ожидаемой, но здравомыслящие политики задумаются о них, если хотят прекращения конфликта в центре Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаПутин рассказал о позиции России по переговорам по Украине

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владимир путин (политик), москва, новости, нато, европа