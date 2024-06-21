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Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин - РИА Новости Крым, 21.06.2024
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Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин
Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин - РИА Новости Крым, 21.06.2024
Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин
США и Европа решили избавиться от Владимира Зеленского по ряду причин, прежде всего, из-за его нелегитимности, низкого уровня поддержки на Украине и неудач ВСУ... РИА Новости Крым, 21.06.2024
2024-06-21T09:09
2024-06-21T09:09
вячеслав володин
государственная дума рф
украина
владимир зеленский (президент украины)
сша
нато
европейский союз (ес)
европа
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. США и Европа решили избавиться от Владимира Зеленского по ряду причин, прежде всего, из-за его нелегитимности, низкого уровня поддержки на Украине и неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин."Их вложения в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться", - написал Володин в своем Telegram-канале.В частности, по словам спикера Госдумы, Зеленский имеет крайне низкий уровень поддержки среди украинцев – в мае его рейтинг опустился до 17%.Планы по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономические проблемы, поражения на фронте – все это привело к тому, что граждане страны хотят видеть во главе государства другого человека, отметил Володин.Вторая причина – нелегитимность Зеленского, срок полномочий которого как президента Украины истек. Председатель Госдумы напомнил, что единственным легитимным органом государственной власти на Украине сегодня является Верховная рада.Намерения Запада сменить руководство на Украине подкрепляет и неудачи киевского режима на поле боя, добавил спикер нижней палаты российского парламента. Он отметил, что потери ВСУ ежемесячно составляют более 50 тысяч человек, и компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации.Пятая причина, по словам Володина – банкротство Украины, госдолг которой по итогам прошлого года достиг 80% ВВП. А без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами."На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство", - подытожил председатель Госдумы.Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе пресс-конференции заявил, что Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения, после чего найдет ему замену. По мнению российского лидера, это случится в первой половине следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки РоссииКонференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – КосачевНе тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским
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вячеслав володин, государственная дума рф, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, нато, европейский союз (ес), европа, политика, в мире, новости
Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин

Володин назвал пять причин решения США и Евросоюза избавиться от Зеленского

09:09 21.06.2024
 
© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. США и Европа решили избавиться от Владимира Зеленского по ряду причин, прежде всего, из-за его нелегитимности, низкого уровня поддержки на Украине и неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Их вложения в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться", - написал Володин в своем Telegram-канале.
В частности, по словам спикера Госдумы, Зеленский имеет крайне низкий уровень поддержки среди украинцев – в мае его рейтинг опустился до 17%.
Планы по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономические проблемы, поражения на фронте – все это привело к тому, что граждане страны хотят видеть во главе государства другого человека, отметил Володин.
Вторая причина – нелегитимность Зеленского, срок полномочий которого как президента Украины истек. Председатель Госдумы напомнил, что единственным легитимным органом государственной власти на Украине сегодня является Верховная рада.
"Третья причина – Зеленский и его приспешники утратили доверие Вашингтона и Брюсселя. США и Евросоюз вынуждены создавать специальные комиссии по контролю за использованием выделяемых ими Зеленскому средств в связи тем, что деньги разворовываются, а оружие – перепродается", – указал Володин.
Намерения Запада сменить руководство на Украине подкрепляет и неудачи киевского режима на поле боя, добавил спикер нижней палаты российского парламента. Он отметил, что потери ВСУ ежемесячно составляют более 50 тысяч человек, и компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации.
Пятая причина, по словам Володина – банкротство Украины, госдолг которой по итогам прошлого года достиг 80% ВВП. А без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами.
"На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство", - подытожил председатель Госдумы.
Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе пресс-конференции заявил, что Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения, после чего найдет ему замену. По мнению российского лидера, это случится в первой половине следующего года.
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