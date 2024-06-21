https://crimea.ria.ru/20240621/pochemu-zapad-reshil-izbavitsya-ot-zelenskogo-pyat-prichin-1138261040.html

Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин

Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин - РИА Новости Крым, 21.06.2024

Почему Запад решил избавиться от Зеленского: пять причин

США и Европа решили избавиться от Владимира Зеленского по ряду причин, прежде всего, из-за его нелегитимности, низкого уровня поддержки на Украине и неудач ВСУ... РИА Новости Крым, 21.06.2024

2024-06-21T09:09

2024-06-21T09:09

2024-06-21T09:09

вячеслав володин

государственная дума рф

украина

владимир зеленский (президент украины)

сша

нато

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ 21 июн – РИА Новости Крым. США и Европа решили избавиться от Владимира Зеленского по ряду причин, прежде всего, из-за его нелегитимности, низкого уровня поддержки на Украине и неудач ВСУ на поле боя. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин."Их вложения в Зеленского не оправдались. Пришла пора от него избавляться", - написал Володин в своем Telegram-канале.В частности, по словам спикера Госдумы, Зеленский имеет крайне низкий уровень поддержки среди украинцев – в мае его рейтинг опустился до 17%.Планы по снижению возраста мобилизации до 18 лет, экономические проблемы, поражения на фронте – все это привело к тому, что граждане страны хотят видеть во главе государства другого человека, отметил Володин.Вторая причина – нелегитимность Зеленского, срок полномочий которого как президента Украины истек. Председатель Госдумы напомнил, что единственным легитимным органом государственной власти на Украине сегодня является Верховная рада.Намерения Запада сменить руководство на Украине подкрепляет и неудачи киевского режима на поле боя, добавил спикер нижней палаты российского парламента. Он отметил, что потери ВСУ ежемесячно составляют более 50 тысяч человек, и компенсировать их невозможно даже в условиях тотальной мобилизации.Пятая причина, по словам Володина – банкротство Украины, госдолг которой по итогам прошлого года достиг 80% ВВП. А без денег Вашингтона и Брюсселя Киев не может выполнять текущие обязательства перед гражданами."На данный момент Киев не сумел договориться о реструктуризации долга в размере 20 млрд долларов. Срок предыдущего соглашения истекает 1 августа. Всемирный банк считает: если в 2025 году западные кредиторы откажутся списывать долги Киева, включая долги частных компаний и банков, страну ждет банкротство", - подытожил председатель Госдумы.Президент РФ Владимир Путин накануне в ходе пресс-конференции заявил, что Запад повесит на Зеленского все непопулярные решения, после чего найдет ему замену. По мнению российского лидера, это случится в первой половине следующего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки РоссииКонференция по Украине стала приговором "формуле" Зеленского – КосачевНе тот человек: Песков высказался о возможных договоренностях с Зеленским

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вячеслав володин, государственная дума рф, украина, владимир зеленский (президент украины), сша, нато, европейский союз (ес), европа, политика, в мире, новости