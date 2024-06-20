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Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России
Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России
Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T10:34
2024-06-20T10:48
служба внешней разведки (свр)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным службы разведки, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.При этом, подчеркивают в СВР, становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом скоро закроет".В мае пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. 20 мая истек срок его полномочий в роли президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Залужного послом в БританииЗеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВРЦугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима
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служба внешней разведки (свр), украина, владимир зеленский (президент украины), сша, политика, в мире, новости, валерий залужный
Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России

Запад готовится заменить Зеленского одним из украинских политиков – СВР

10:34 20.06.2024 (обновлено: 10:48 20.06.2024)
 
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России.

"Запад готовится "списать" Зеленского… По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", - цитирует сообщение РИА Новости.

По данным службы разведки, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", - говорится в сообщении.

При этом, подчеркивают в СВР, становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом скоро закроет".
В мае пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. 20 мая истек срок его полномочий в роли президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
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