https://crimea.ria.ru/20240620/vashington-gotovitsya-spisat-zelenskogo--sluzhba-vneshney-razvedki-rossii-1138233940.html

Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России

Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России

Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T10:34

2024-06-20T10:34

2024-06-20T10:48

служба внешней разведки (свр)

украина

владимир зеленский (президент украины)

сша

политика

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новости

валерий залужный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России.По данным службы разведки, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.При этом, подчеркивают в СВР, становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом скоро закроет".В мае пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. 20 мая истек срок его полномочий в роли президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский назначил Залужного послом в БританииЗеленский проигрывает борьбу за умы жителей Украины – СВРЦугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режима

https://crimea.ria.ru/20240209/perevorot-vozglavit-ne-sposoben-ekspert-o-perspektivakh-zaluzhnogo-1134824198.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

служба внешней разведки (свр), украина, владимир зеленский (президент украины), сша, политика, в мире, новости, валерий залужный