Вашингтон готовится "списать" Зеленского – Служба внешней разведки России
Запад готовится заменить Зеленского одним из украинских политиков – СВР
10:34 20.06.2024 (обновлено: 10:48 20.06.2024)
© PETRAS MALUKAS / AFPПрезидент Украины Владимир Зеленский
© PETRAS MALUKAS / AFP
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский утратил всякую самостоятельность и находится на "коротком поводке" в руках кураторов из Вашингтона, которые "спишут" его как только наступит подходящий момент. Об этом заявляет пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Запад готовится "списать" Зеленского… По поступающим в СВР сведениям, Вашингтон и его сателлитов устраивает сложившаяся после 20 мая 2024 года ситуация, в которой легитимность Владимира Зеленского полностью зависит от западной поддержки", - цитирует сообщение РИА Новости.
По данным службы разведки, Вашингтон готовится к замене Зеленского одним из украинских политиков, который будет приемлем для ведения переговоров с Москвой. При этом наиболее подходящим кандидатом на место президента в Вашингтоне считают бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
"Скитаясь по западным столицам, беспорядочно мечущийся самопровозглашенный "президент" пытается создать впечатление бурной деятельности и хотя бы как-то оправдать узурпацию власти", - говорится в сообщении.
При этом, подчеркивают в СВР, становится все более очевидным, что "проект Зеленский" Белый дом скоро закроет".
В мае пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщало, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому. 20 мая истек срок его полномочий в роли президента Украины. Конституция страны не предусматривает возможности их продления, а это значит, что с 21 мая он перестал быть легитимным главой государства.
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