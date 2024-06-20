Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского
Запад поменяет Зеленского в 2025 году – прогноз Путина
19:34 20.06.2024 (обновлено: 20:23 20.06.2024)
© AP PhotoВладимир Зеленский
© AP Photo
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому предсказал глава Российской Федерации Владимир Путин.
"На Западе его (Зеленского - ред.) просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года", - сказал он.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.
По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.
Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.
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