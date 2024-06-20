https://crimea.ria.ru/20240620/putin-predskazal-blizhayshuyu-sudbu-zelenskogo-1138255344.html

Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского

Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского - РИА Новости Крым, 20.06.2024

Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского

На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому... РИА Новости Крым, 20.06.2024

2024-06-20T19:34

2024-06-20T19:34

2024-06-20T20:23

владимир путин (политик)

владимир зеленский (президент украины)

украина

россия

политика

мнения

коллективный запад

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому предсказал глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), украина, россия, политика, мнения, коллективный запад