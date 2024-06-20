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Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского
Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского - РИА Новости Крым, 20.06.2024
Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского
На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T19:34
2024-06-20T20:23
владимир путин (политик)
владимир зеленский (президент украины)
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политика
мнения
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому предсказал глава Российской Федерации Владимир Путин. Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: возможность нанести превентивный ядерный удар России пока не нужнаРФ готова продолжать диалог с Украиной на базе Стамбула и Минска – ПутинПутин назвал ожидаемой реакцию Запада на его мирные инициативыРоссия думает об изменениях в ядерной доктрине - Путин
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владимир путин (политик), владимир зеленский (президент украины), украина, россия, политика, мнения, коллективный запад
Путин предсказал ближайшую судьбу Зеленского

Запад поменяет Зеленского в 2025 году – прогноз Путина

19:34 20.06.2024 (обновлено: 20:23 20.06.2024)
 
© AP PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© AP Photo
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. На Владимира Зеленского Запад повесит все непопулярные решения, после чего ему найдут замену. Такое будущее в ходе пресс-конференции во Вьетнаме Зеленскому предсказал глава Российской Федерации Владимир Путин.
"На Западе его (Зеленского - ред.) просто не хотят менять, время не подошло. Мне кажется, это очевидно для любого человека. На него повесят все непопулярные решения, в том числе понижение призывного возраста, и все. А потом поменяют. Я думаю, что это будет где-то в первой половине следующего года", - сказал он.
Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил с официальным визитом Северную Корею и Вьетнам. В КНДР лидеры двух стран подписали договор о сотрудничестве и стратегическом партнерстве, предусматривающий военную взаимопомощь в случае вооруженной агрессии против каждого из участников. Российский лидер назвал документ "прорывным" и сказал, что он поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.
По словам экспертов, визит президента России Владимира Путина в КНДР является очередным шагом на пути к новой архитектуре коллективной безопасности в Евразии. Вероятным ответом Запада на сближение России и Северной Кореи может стать мощное давление США на Южную Корею в части оказания более масштабной военной помощи Украине.
Во Вьетнаме Владимир Путин провел переговоры с президентом страны То Ламом. Стороны договорились о невступлении в союзы, направленные против друг друга, решили укреплять стратегическое партнерство, сотрудничество в сфере экономики и энергетики.
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