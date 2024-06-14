https://crimea.ria.ru/20240614/vashington-okonchatelno-podorval-doverie-k-dollaru---volodin-1138102248.html

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин

Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T09:06

2024-06-14T09:06

2024-06-14T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также он напомнил, что еще в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7 процентов, а сегодня она снизилась почти впятеро и составляет 17,8 процентов."Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз", - уточнил он.Больше 90 процентов расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между РФ и КНР 95 процентов всех операций идет в национальной валюте - рублях и юанях, привел пример политик.По его мнению, ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте. Более того, к странам пришло понимание, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического воздействия, считает Володин.Накануне сообщалось, что правительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосбиржа прекращает торги долларом и евроБизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуУзбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина

https://crimea.ria.ru/20240611/lavrov-nazval-kolichestvo-zhelayuschikh-sotrudnichat-s-briks-stran-1138036015.html

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