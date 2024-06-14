Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/vashington-okonchatelno-podorval-doverie-k-dollaru---volodin-1138102248.html
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T09:06
2024-06-14T09:06
сша
доллар
вячеслав володин
политика
экономика
брикс
в мире
россия
деньги
финансы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_0:111:3072:1839_1920x0_80_0_0_ae20f6354999bff0beaff148d2f319fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.Также он напомнил, что еще в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7 процентов, а сегодня она снизилась почти впятеро и составляет 17,8 процентов."Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз", - уточнил он.Больше 90 процентов расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между РФ и КНР 95 процентов всех операций идет в национальной валюте - рублях и юанях, привел пример политик.По его мнению, ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте. Более того, к странам пришло понимание, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического воздействия, считает Володин.Накануне сообщалось, что правительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:Мосбиржа прекращает торги долларом и евроБизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуУзбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина
https://crimea.ria.ru/20240611/lavrov-nazval-kolichestvo-zhelayuschikh-sotrudnichat-s-briks-stran-1138036015.html
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111342/58/1113425867_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_81eeabdbeba77f1225de5bbd83911a6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, доллар, вячеслав володин, политика, экономика, брикс, в мире, россия, деньги, финансы, новости
Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин

Володин: доллар стал токсичным и себя дискредитировал

09:06 14.06.2024
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. Доллар дискредитировал себя как мировая резервная валюта, дедолларизация мира неизбежна. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару как к мировой резервной валюте, введя незаконные санкции против финансовых институтов нашей страны. Они не дадут желаемого для США эффекта", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Также он напомнил, что еще в марте 2022 года доля "недружественных" валют достигала 84,7 процентов, а сегодня она снизилась почти впятеро и составляет 17,8 процентов.
"Расчеты в рублях, наоборот, выросли в 3,5 раза, а в дружественных валютах — почти в 15 раз", - уточнил он.
Больше 90 процентов расчетов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) проводится в национальных валютах. В торговле между РФ и КНР 95 процентов всех операций идет в национальной валюте - рублях и юанях, привел пример политик.
По его мнению, ограничения на проведение платежей, воровство золотовалютных резервов должны заставить задуматься и другие государства о надежности хранения своих средств в американской валюте. Более того, к странам пришло понимание, что Штаты используют свою валюту как инструмент политического воздействия, считает Володин.
"Не желая становиться заложниками американской политики, от токсичного доллара отказывается не только Россия. Альтернативу ищут многие суверенные государства, в частности — страны БРИКС", - считает спикер Госдумы.
Накануне сообщалось, что правительство ФРГ затягивает процесс переговоров по согласованию нового пакета санкций Евросоюза против России. По мнению политолога, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадима Колесниченко, ближайшие годы принесут США тяжелейшие потрясения, к этому ведет и упадок экономики, и деградация американской армии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму
Узбекистан с Россией и не боится США: что показал визит Путина
БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
11 июня, 16:03
Лавров назвал количество желающих сотрудничать с БРИКС стран
 
СШАДолларВячеслав ВолодинПолитикаЭкономикаБРИКСВ миреРоссияДеньгиФинансыНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
11:22Очередь на Крымском мосту продолжает расти
11:15Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
10:45В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
10:38Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
10:26Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
10:11Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
09:54НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - Орбан
09:34Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка
09:06Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
08:53На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
08:39Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
08:25Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
07:56В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
07:2570 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
07:03В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
06:37Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
06:14Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
Лента новостейМолния