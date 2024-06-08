https://crimea.ria.ru/20240608/biznes-kitaya-i-indii-proyavlyaet-interes-k-krymu-1137956718.html

Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2024

Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

Крым успешно развивает торгово-экономические и межрегиональные связи с Белоруссией, интерес к сотрудничеству с регионом также проявляют Китай, Индия и арабские... РИА Новости Крым, 08.06.2024

2024-06-08T10:39

2024-06-08T10:39

2024-06-08T11:00

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым успешно развивает торгово-экономические и межрегиональные связи с Белоруссией, интерес к сотрудничеству с регионом также проявляют Китай, Индия и арабские страны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС у Крыма будут расширяться. Но для их реализации необходима консолидация государств-членов этого объединения с целью эффективного противодействия незаконным западным санкциям и формирования независимой от доллара системы внешнеторговых расчетов.Вице-премьер крымского правительства напомнил, что в республике созданы индустриальные парки в Феодосии и Джанкое. Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и связанные с ней трудности, существуют возможности для прихода в регион инвесторов и создания ими новых предприятий.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климатаПутин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системыСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы

https://crimea.ria.ru/20240605/novaya-tochka-prityazheniya-v-koktebele-voplotyat-investproekt-za-polmilliarda-1137885361.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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