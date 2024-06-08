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Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2024
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Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму
Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму - РИА Новости Крым, 08.06.2024
Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму
Крым успешно развивает торгово-экономические и межрегиональные связи с Белоруссией, интерес к сотрудничеству с регионом также проявляют Китай, Индия и арабские... РИА Новости Крым, 08.06.2024
2024-06-08T10:39
2024-06-08T11:00
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым успешно развивает торгово-экономические и межрегиональные связи с Белоруссией, интерес к сотрудничеству с регионом также проявляют Китай, Индия и арабские страны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Он отметил, что перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС у Крыма будут расширяться. Но для их реализации необходима консолидация государств-членов этого объединения с целью эффективного противодействия незаконным западным санкциям и формирования независимой от доллара системы внешнеторговых расчетов.Вице-премьер крымского правительства напомнил, что в республике созданы индустриальные парки в Феодосии и Джанкое. Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и связанные с ней трудности, существуют возможности для прихода в регион инвесторов и создания ими новых предприятий.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь стал третьим в ЮФО в рейтинге инвестиционного климатаПутин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системыСколько денег в экономику Крыма вложили частные инвесторы
https://crimea.ria.ru/20240605/novaya-tochka-prityazheniya-v-koktebele-voplotyat-investproekt-za-polmilliarda-1137885361.html
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крым, инвестиции, георгий мурадов, внешняя политика, китай, индия, новости крыма, пмэф, экономика, экономика крыма, бизнес, брикс, белоруссия
Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к Крыму

Интерес бизнеса Китая и Индии к Крыму растет – Мурадов

10:39 08.06.2024 (обновлено: 11:00 08.06.2024)
 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Крым успешно развивает торгово-экономические и межрегиональные связи с Белоруссией, интерес к сотрудничеству с регионом также проявляют Китай, Индия и арабские страны. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил зампредседателя крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы уже добились серьезного прорыва в наших торгово-экономических отношениях, в межрегиональных и межмуниципальных связях с Белоруссией. Мы всегда к этому были открыты и сегодня добиваемся успехов на этом направлении. Также начинает проявляться позитивное движение к сотрудничеству с полуостровом со стороны Китая, Индии, арабских стран", - сказал Мурадов.
Он отметил, что перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами БРИКС у Крыма будут расширяться. Но для их реализации необходима консолидация государств-членов этого объединения с целью эффективного противодействия незаконным западным санкциям и формирования независимой от доллара системы внешнеторговых расчетов.
Вице-премьер крымского правительства напомнил, что в республике созданы индустриальные парки в Феодосии и Джанкое. Несмотря на продолжающуюся специальную военную операцию и связанные с ней трудности, существуют возможности для прихода в регион инвесторов и создания ими новых предприятий.
"Китайскому бизнесу, как представляется, это тоже интересно. Им интересен весь российский Юг, в том числе Новороссия. Наши белорусские партнеры, которые производят много видов сельхозтехники и грузового транспорта, тоже интересуются нашими площадками. Поэтому нам важно добиться, чтобы инвесторы шаг за шагом заходили к нам. Мы к этому движемся", - подытожил Мурадов.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс. представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов на общую сумму более 41 млрд рублей. Проекты касаются сферы туризма и жилищного строительства.
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