https://crimea.ria.ru/20240607/putin-soobschil-o-razvitii-nezavisimoy-transgranichnoy-platezhnoy-sistemy-1137941965.html

Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы

Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы

Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T16:17

2024-06-07T16:17

2024-06-07T16:34

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Президент отметил также, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных стран сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях.Президент также добавил, что вместе с зарубежными партнерами Россия будем наращивать применение национальных валют во внешней торговле. А также повышать безопасность и эффективность таких операций, в том числе по линии БРИКС.Для этой цели уже "прорабатывается формирование независимой платежной системы, неподверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству", резюмировал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборотаИнвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах

https://crimea.ria.ru/20240607/v-rossii-poyavitsya-federalnyy-investitsionnyy-nalogovyy-vychet---putin-1137941859.html

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пмэф, владимир путин (политик), россия, экономика, новости, общество