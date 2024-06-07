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Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству. Об этом... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T16:17
2024-06-07T16:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Президент отметил также, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных стран сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях.Президент также добавил, что вместе с зарубежными партнерами Россия будем наращивать применение национальных валют во внешней торговле. А также повышать безопасность и эффективность таких операций, в том числе по линии БРИКС.Для этой цели уже "прорабатывается формирование независимой платежной системы, неподверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству", резюмировал Путин.Читайте также на РИА Новости Крым:На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборотаИнвестиции в России и Беларуси защищены от влияния третьих стран – Путин90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах
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пмэф, владимир путин (политик), россия, экономика, новости, общество
Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы

Путин: Россия создает неподверженную политическому давлению и санкциям платежную систему

16:17 07.06.2024 (обновлено: 16:34 07.06.2024)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"Развитие трансграничной платежной системы – важный как для экспортеров, так и для импортеров вопрос, – сказал Путин и отметил, – не секрет, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами".

Президент отметил также, что в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных валютах недружественных стран сократилось вдвое. При этом растет доля рубля в экспортных и импортных операциях.

"Она приближается сегодня к 40%, – уточнил президент РФ. – С 2021 по 2023 год доля рубля в расчетах за российский экспорт выросла почти в три раза - до 39%".

Президент также добавил, что вместе с зарубежными партнерами Россия будем наращивать применение национальных валют во внешней торговле. А также повышать безопасность и эффективность таких операций, в том числе по линии БРИКС.
Для этой цели уже "прорабатывается формирование независимой платежной системы, неподверженной политическому давлению, злоупотреблениям и внешнему санкционному вмешательству", резюмировал Путин.
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