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На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота - РИА Новости Крым, 07.06.2024
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:34
россия
владимир путин (политик)
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Россия продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, обеспечивая баланс интересов всех ее участников, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структуройПутин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыПутин обозначил главную экономическую задачу России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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россия, владимир путин (политик), пмэф, экономика, политика, внешняя политика, новости
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
Путин: на долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота
15:23 07.06.2024 (обновлено: 15:34 07.06.2024)