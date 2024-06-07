https://crimea.ria.ru/20240607/na-dolyu-druzhestvennykh-rf-stran-prikhoditsya-tri-chetverti-ee-tovarooborota-1137939631.html

На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота

На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота - РИА Новости Крым, 07.06.2024

На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота

На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:23

2024-06-07T15:34

россия

владимир путин (политик)

пмэф

экономика

политика

внешняя политика

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137892480_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_8ad2e30c10b855db3417db0a282989d6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Россия продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, обеспечивая баланс интересов всех ее участников, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структуройПутин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыПутин обозначил главную экономическую задачу России

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин (политик), пмэф, экономика, политика, внешняя политика, новости