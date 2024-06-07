Рейтинг@Mail.ru
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/na-dolyu-druzhestvennykh-rf-stran-prikhoditsya-tri-chetverti-ee-tovarooborota-1137939631.html
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота - РИА Новости Крым, 07.06.2024
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:23
2024-06-07T15:34
россия
владимир путин (политик)
пмэф
экономика
политика
внешняя политика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137892480_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_8ad2e30c10b855db3417db0a282989d6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.Россия продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, обеспечивая баланс интересов всех ее участников, подчеркнул президент.Читайте также на РИА Новости Крым:Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структуройПутин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективыПутин обозначил главную экономическую задачу России
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137892480_107:0:2836:2047_1920x0_80_0_0_8bdce497f0c4622ee59dd9ed29a59afd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир путин (политик), пмэф, экономика, политика, внешняя политика, новости
На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота

Путин: на долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота

15:23 07.06.2024 (обновлено: 15:34 07.06.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн – РИА Новости Крым. На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе выступления на ПМЭФ в Санкт-Петербурге.

"В целом на долю дружественных России государств - как мы видим, именно на это мы должны обращать внимание, обращать внимание на экономики быстрорастущих государств, которым предстоит определять будущее глобальной экономики, - сегодня приходится три четверти нашего товарооборота", - сказал он.

Россия продолжает результативно работать с партнерами по Евразийскому экономическому сообществу, обеспечивая баланс интересов всех ее участников, подчеркнул президент.

"В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8%, а объем взаимной торговли - на 4,7%. Причем, его структура качественно улучшилась. А именно – подросли поставки готовой высокотехнологичной продукции. И именно такой - не сырьевой, не энергетический экспорт из России мы будем активно поддерживать", - отметил президент.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой
Путин: экономические связи России и Узбекистана имеют хорошие перспективы
Путин обозначил главную экономическую задачу России
 
РоссияВладимир Путин (политик)ПМЭФЭкономикаПолитикаВнешняя политикаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
16:28На Курилах произошло землетрясение
16:17Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
16:10В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
15:59В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
15:55РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
15:51Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
15:50"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
15:43Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
15:42Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
15:38Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
15:32Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
15:23Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
15:23На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
15:17Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют
15:13В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
15:11С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном доме
15:04Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
15:00Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю
15:00В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Лента новостейМолния