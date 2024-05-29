https://crimea.ria.ru/20240529/gryzlov-nazval-eaes-obraztsovoy-integratsionnoy-strukturoy-1137700428.html

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Грызлов назвал ЕАЭС образцовой интеграционной структурой

Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T20:35

2024-05-29T20:35

2024-05-29T20:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая – РИА Новости Крым. Посол России в Белоруссии Борис Грызлов заявил, что Евразийский экономический союз (ЕАЭС) можно считать образцовой интеграционной структурой в отличие от Европейского союза, который все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц. Об этом он заявл в связи с 10-летием подписания договора о создании ЕАЭС. Его комментарий распространила пресс-служба посольства РФ в Минске."ЕАЭС можно по праву считать образцовой интеграционной структурой: взаимодействие стран "пятерки" с самого начала выстраивалось на принципах взаимной выгоды и учета интересов с ориентиром на обеспечение устойчивого экономического роста. В этом заключается фундаментальное отличие нашего проекта от Европейского союза, который с каждым новым этапом своего развития все сильнее "пожирает" суверенитет стран-участниц", - считает Грызлов.Также он отметил, что экономические ресурсы ЕС все реже используются на благо простых европейцев."Экономические ресурсы ЕС все чаще идут на удовлетворение растущих политических амбиций евробюрократии", - подчеркнул борис Грызлов.Дипломат уверен, что в отличие от западных соседей по континенту в ЕАЭС никогда не отступали от своих принципов и целей.Он добавил, что за прошедшее десятилетие Евразийский союз прочно утвердился в мировой экономике в качестве одного из ключевых, системообразующих центров формирующегося многополярного мира."Евразийский союз уже доказал свою эффективность перед лицом новых вызовов и угроз, связанных с проводимой нашими противниками политикой санкций, которая направлена на подрыв базовых институтов международной экономической и финансовой деятельности. Наши показатели экономического роста наглядно об этом свидетельствуют", - отметил российский посол.Он также обратил внимание на поэтапное сопряжение интеграционных процессов по всей Евразии в рамках ЕАЭС, ШОС и других форматов, в том числе не предполагающих четкой институциализации – таких, как "Один пояс, один путь"."Формируется большое Евразийское партнерство, открытое для участия всех заинтересованных сторон. Эта многоуровневая инфраструктура сотрудничества позволяет каждому государству выбирать степень интеграции и сферы деятельности, на которые она распространяется. Это хорошо прослеживается на примере Союзного государства, с которым действующие в рамках ЕАЭС механизмы сочетаются практически бесшовно. Уверен, что новые перспективы откроются с официальным вступлением Республики Беларусь в ШОС на саммите в Астане в начале июля этого года", - добавил Грызлов.Он напомнил, что заседании Евразийского межправительственного совета пройдет в Белоруссии 3-4 июня."Повестка мероприятия крайне насыщенная и в полной мере отражает те амбициозные задачи, которые ставят перед собой страны-участницы Евразийского союза на многие годы вперед. При этом, как показали прошедшие десять лет, наши планы и прогнозы имеют свойство очень быстро и эффективно воплощаться в жизнь", - отметил Грызлов.День Евразийского экономического союзаДень Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор вступило в силу 1 января 2015 года. Статус государств-членов ЕАЭС имеют Армения (со 2 января 2015 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия (с 12 августа 2015 года) и Россия.С инициативой о Дне Евразийского экономического союза в 2022 году выступил президент Киргизии Садыр Жапаров. Она была единогласно поддержана главами четырех других стран евразийской "пятерки" – Армении, Беларуси, Казахстана, и России.День Евразийского экономического союза призван укрепить солидарность и углубить сотрудничество между союзными государствами.ЕАЭС создан на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России как международная организация региональной экономической интеграции, обладающая международной правосубъектностью. В рамках Союза обеспечиваются свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в ключевых отраслях экономики.Основные цели Союза:– создание условий для стабильного развития экономик государств‑членов в интересах повышения жизненного уровня их населения;– формирование единого рынка товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов в рамках Союза;– всесторонняя модернизация, кооперация и повышение конкурентоспособности национальных экономик.Высшим органом ЕАЭС является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят главы государств-членов или главы правительств стран-членов.Реализацию и контроль за исполнением Договора ЕАЭС, международных договоров в рамках Союза и решений Высшего совета обеспечивает Межправительственный совет (ЕМС), состоящий из глав правительств государств-членов.Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) – постоянно действующий наднациональный регулирующий орган Союза.Суд Союза – судебный орган Союза, обеспечивающий применение государствами-членами и органами Союза Договора о ЕАЭС и иных международных договоров в рамках Союза.К 2025 году предусматривается создание наднационального органа по регулированию финансового рынка (с дислокацией в Казахстане), который станет базовым элементом формирования общего финансового рынка ЕАЭС.Председательство в ВЕЭС, ЕМС и Совете ЕЭК (уровень вице-премьеров) осуществляется на ротационной основе в порядке русского алфавита одним государством-членом в течение одного календарного года без права продления.С 1 января 2024 года председательство в Евразийском экономическом союзе перешло к Армении.Союз открыт для вступления любого государства, разделяющего его цели и принципы, на условиях, согласованных государствами-членами.В ЕАЭС применяется Единый таможенный тариф, осуществляются единое таможенное регулирование и администрирование, происходит свободное перемещение товаров между территориями государств-членов без применения таможенного декларирования и государственного контроля (транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного) за исключением случаев, предусмотренных Договором.В рамках Союза реализуется единая внешнеторговая политика (заключение соглашений с третьими странами возможно только от имени ЕАЭС и его государств-членов), осуществляется единое техническое регулирование, применяются единые санитарные, ветеринарно-санитарные и карантинные фитосанитарные меры. Кроме того, страны "пятерки " проводят согласованную макроэкономическую, промышленную, агропромышленную, транспортную политику, работают над формированием единого цифрового пространства. На территориях государств-членов Союза функционирует также общий рынок труда.Договором также заложены основы для эффективного использования совокупного энергетического потенциала и оптимизации межгосударственных поставок энергетических ресурсов, обозначены планы формирования до 1 января 2025 года общих электроэнергетического и газового рынков, рынка нефти и нефтепродуктов.За 10 лет совокупный ВВП государств Евразийского союза, по имеющимся оценкам, увеличился с 1,6 до 2,5 триллиона долларов. Товарооборот с третьими странами вырос на 60 процентов, с 579 до 923 миллиардов долларов, а объём взаимной торговли вырос почти в два раза – с 45 до 89 миллиардов долларов, причём более 90 процентов расчётов уже проводятся в национальных валютах. Портфель накопленных взаимных прямых инвестиций достиг 17,7 миллиарда долларов.Расширяется круг преференциальных внешнеторговых партнеров ЕАЭС. Реализуется торговое соглашение с Китайской Народной Республикой.Договоркнности о либерализации торговли действуют также с Вьетнамом (2016), Сингапуром (2019), Сербией (2019) и Ираном (2023).На стадии подготовки – соглашения с такими обладающими большим экономическим потенциалом странами, как Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты, Индия. Принято решение о начале переговоров с Монголией о заключении временного торгового соглашения.

https://crimea.ria.ru/20240509/putin-vyrazil-nadezhdu-na-uspeshnoe-uchastie-kuby-v-roli-nablyudatelya-eaes-1137165586.html

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борис грызлов, еаэс, европейский союз (ес), политика, россия, новости, мнения