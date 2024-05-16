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90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах
90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах - РИА Новости Крым, 16.05.2024
90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах
Около 90% всех платежей между российской и китайской сторонами проводятся в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем... РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T08:56
2024-05-16T08:56
2024-05-16T09:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Около 90% всех платежей между российской и китайской сторонами проводятся в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.Также российский лидер отметил, что решение вести двусторонние расчеты в национальных валютах являлось совместным и своевременным, и дало импульс расширению торговых потоков."За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами", – сказал Путин.По его словам, выработан весомый портфель, куда входят 80 крупных совместных инвестпроектов в самых различных областях.Ранее в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа президент России Владимир Путин заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ, и это сотрудничество будет наращиваться."За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов", – цитирует президента пресс-служба Кремля.Читайте также на РИА Новости Крым:Взаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в миреКрым сыграет важную роль в развитии отношений России и Китая – экспертПутин обозначил главную экономическую задачу России
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новости, владимир путин (политик), си цзиньпин (председатель кнр), визит путина в китай, россия, китай, экономика, политика
90% платежей между Россией и КНР проводятся в национальных валютах
Путин: почти 90% платежей между Россией и КНР проводятся в рублях и юанях
08:56 16.05.2024 (обновлено: 09:23 16.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. Около 90% всех платежей между российской и китайской сторонами проводятся в рублях и юанях, сообщил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Сегодня уже 90% всех платежей проводятся в рублях и юанях. Мы сейчас говорили в узком составе о том, по каким направлениям дальше будем развивать наши отношения, и все это в интересах как российской, так и китайской экономики. Уверен, что все запланированные мероприятия будут выполнены", – цитирует президента РФ РИА Новости.
Также российский лидер отметил, что решение вести двусторонние расчеты в национальных валютах являлось совместным и своевременным, и дало импульс расширению торговых потоков.
"За прошедшие пять лет, несмотря на последствия пандемии и вопреки некоторым действиям, которые направлены на сдерживание нашего развития, некоторым действиям со стороны третьих стран товарооборот между Россией и Китаем увеличивается, увеличивается хорошими темпами", – сказал Путин.
По его словам, выработан весомый портфель, куда входят 80 крупных совместных инвестпроектов в самых различных областях.
Ранее в интервью китайскому информационному агентству Синьхуа президент России Владимир Путин заявил, что Китай занимает позицию главного торгового партнера РФ
, и это сотрудничество будет наращиваться.
"За последние пять лет мы смогли удвоить российско-китайский товарооборот: если в 2019 году он насчитывал 111 миллиардов долларов, то в прошлом году достиг уже 227,8 миллиарда долларов", – цитирует президента пресс-служба Кремля.
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