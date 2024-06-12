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Мосбиржа прекращает торги долларом и евро - РИА Новости Крым, 12.06.2024
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Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро - РИА Новости Крым, 12.06.2024
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро
С 13 июня Московская биржа останавливает проведение торгов долларом и евро из-за обновленного американским минфином списка антироссийских санкций. Об этом со... РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T20:01
2024-06-12T20:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. С 13 июня Московская биржа останавливает проведение торгов долларом и евро из-за обновленного американским минфином списка антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на сообщение торговой площадки пишет РИА Новости.Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи будут осуществляться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность финучреждений и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор.В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологВыгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаВопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7
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мосбиржа, санкции, санкции против россии, доллар, курс доллара, евро, курс валют, деньги, сша, россия, центробанк рф, новости, экономика
Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Мосбиржа с 13 июня прекращает торги долларом и евро после нового пакета санкций США

20:01 12.06.2024
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. С 13 июня Московская биржа останавливает проведение торгов долларом и евро из-за обновленного американским минфином списка антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на сообщение торговой площадки пишет РИА Новости.
"В связи с введением США ограничительных мер в отношении группы "Московская биржа" с 13 июня 2024 года торги на рынках Московской биржи будут проводиться в соответствии с действующим регламентом: на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро", — сказано в заявлении.
Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи будут осуществляться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.
Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность финучреждений и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор.
В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.
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МосбиржаСанкцииСанкции против РоссииДолларКурс доллараЕвроКурс валютДеньгиСШАРоссияЦентробанк РФНовостиЭкономика
 
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