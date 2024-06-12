https://crimea.ria.ru/20240612/mosbirzha-prekraschaet-torgi-dollarom-i-evro-1138063884.html

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро - РИА Новости Крым, 12.06.2024

Мосбиржа прекращает торги долларом и евро

С 13 июня Московская биржа останавливает проведение торгов долларом и евро из-за обновленного американским минфином списка антироссийских санкций. Об этом со... РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T20:01

2024-06-12T20:01

2024-06-12T20:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. С 13 июня Московская биржа останавливает проведение торгов долларом и евро из-за обновленного американским минфином списка антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на сообщение торговой площадки пишет РИА Новости.Как уточнили в Центробанке, сделки с долларом и евро после санкций против Мосбиржи будут осуществляться на внебиржевом рынке. Торги на всех остальных биржевых сегментах и по биржевым инструментам в рублях и прочих валютах будут проходить в штатном режиме.Для определения официальных курсов доллара и евро к рублю Банк России будет использовать отчетность финучреждений и информацию внебиржевых торгов, сообщил регулятор.В среду Минфин США сообщил о введении нового пакета санкций в отношении России. В список среди прочего попали Мосбиржа и ее дочерние компании — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр.Читайте также на РИА Новости Крым:Мы наблюдаем закат американской империи – политологВыгодно ли вкладывать деньги в золото - оценка экспертаВопреки санкциям: рост ВВП России превышает показатели всех стран G7

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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