https://crimea.ria.ru/20240612/ssha-vveli-sanktsii-protiv-struktur-rosatoma-i-dvizheniya-pervykh-1138062479.html

США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"

США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых" - РИА Новости Крым, 12.06.2024

США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"

Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Об РИА Новости Крым, 12.06.2024

2024-06-12T19:17

2024-06-12T19:17

2024-06-12T19:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект".Также в новом списке – страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин.В санкционный перечень попало и сообщество российских детей и молодежи "Движение первых".Под ограничения попали и "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, научно-производственное объединение "Иска" и "Импульс", "Русские электрические двигатели".В санкционные списки добавлены Муромский машиностроительный завод, "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, "Госзнак", "Морстрой" и "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.В обновленном перечне также появились "Белгородская судоверфь", "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуК чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителейХимические предприятия Крыма нарастили объемы производства

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