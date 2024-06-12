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США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"
США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых" - РИА Новости Крым, 12.06.2024
США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"
Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Об РИА Новости Крым, 12.06.2024
2024-06-12T19:17
2024-06-12T19:17
2024-06-12T19:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект".Также в новом списке – страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин.В санкционный перечень попало и сообщество российских детей и молодежи "Движение первых".Под ограничения попали и "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, научно-производственное объединение "Иска" и "Импульс", "Русские электрические двигатели".В санкционные списки добавлены Муромский машиностроительный завод, "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, "Госзнак", "Морстрой" и "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.В обновленном перечне также появились "Белгородская судоверфь", "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".Читайте также на РИА Новости Крым:Бизнес Китая и Индии проявляет интерес к КрымуК чему приведет отказ ЕС от российских энергоносителейХимические предприятия Крыма нарастили объемы производства
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сша, санкции, санкции против россии, в мире, экономика, новости, россия
США ввели санкции против структур "Росатома" и "Движения первых"
США расширили антироссийские санкции
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июн - РИА Новости Крым. Минфин США ввел новые антироссийские санкции, которые затронули более 300 физических и юридических лиц в России, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.
Под ограничения попали структуры "Росатома", в том числе завод "Киров-Энергомаш", Научно-исследовательский институт приборостроения и научно-производственное предприятие "Инжект".
"Это восьмое санкционное действие, включающее дочерние предприятия государственной корпорации "Росатом". В число целей входят предприятия "Росатома", занимающиеся разработкой и производством оборудования и компонентов двойного и военного применения", - говорится в документе.
Также в новом списке – страховая компания "Согаз", "Газпром инвест", научный центр робототехники и кибернетики, сообщил минфин.
В санкционный перечень попало и сообщество российских детей и молодежи "Движение первых".
"В День России США ввели санкции против Движения Первых. Для меня это про то, что мы делаем все правильно! Мы поем гимн, уважаем свой флаг и своих предков! Мы любим Россию, уважаем соседей и с детства знаем что хорошо, а что плохо! Нам советчики со стороны не нужны!" - прокомментировал попадание в санкционный список глава организации Григорий Гуров.
Под ограничения попали и "Национальный расчетный депозитарий", "Новатэк-СПГ топливо Кашира", проект "Мурманский СПГ", "Уралредмет" и "Большегрузная техника" "Уралвагонзавода", Амурский металургический комбинат, "БАЛТМАШ", Омский НИИ приборостроения, научно-производственное объединение "Иска" и "Импульс", "Русские электрические двигатели".
В санкционные списки добавлены Муромский машиностроительный завод, "Оборонавто", "Оловянная рудная компания", НИИ прикладной химии, "Госзнак", "Морстрой" и "Луч", институты Высоких технологий и Сильноточной электроники РАН.
В обновленном перечне также появились "Белгородская судоверфь", "Мекаминефть" и "Дизайн партнер микрочип".
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