https://crimea.ria.ru/20240526/khimicheskie-predpriyatiya-kryma-narastili-obemy-proizvodstva-1137602319.html

Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства

Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства

Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства и направляют продукцию в другие регионы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T15:31

2024-05-26T15:31

2024-05-26T15:31

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства и направляют продукцию в другие регионы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В частности, по словам главы республики, продукция армянского филиала предприятия "Титановые инвестиции", завода "Бром", Крымского содового завода востребована за пределами Крыма.Он почеркнул стратегическую важность химической отрасли в экономике Крыма, отметил, что в этом секторе в республике трудятся более 6,5 тысяч человек, и поздравил сотрудников предприятий с профессиональным праздником – днем химика, который отмечают 26 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗКакие промышленные производства получат программную поддержку в России

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости, праздники и памятные даты, наука и технологии, крым