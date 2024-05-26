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Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства и направляют продукцию в другие регионы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T15:31
2024-05-26T15:31
2024-05-26T15:31
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства и направляют продукцию в другие регионы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.В частности, по словам главы республики, продукция армянского филиала предприятия "Титановые инвестиции", завода "Бром", Крымского содового завода востребована за пределами Крыма.Он почеркнул стратегическую важность химической отрасли в экономике Крыма, отметил, что в этом секторе в республике трудятся более 6,5 тысяч человек, и поздравил сотрудников предприятий с профессиональным праздником – днем химика, который отмечают 26 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике регионаДесятки тысяч человек в новых регионах обеспечены работой в рамках СЭЗКакие промышленные производства получат программную поддержку в России
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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сергей аксенов, новости, праздники и памятные даты, наука и технологии, крым
Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства
В Крыму выросли объемы производства в химической отрасли – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Химические предприятия Крыма нарастили объемы производства и направляют продукцию в другие регионы. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"В отрасли продолжается модернизация, объемы производства за первый квартал текущего года выросли на 22%", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
В частности, по словам главы республики, продукция армянского филиала предприятия "Титановые инвестиции", завода "Бром", Крымского содового завода востребована за пределами Крыма.
Он почеркнул стратегическую важность химической отрасли в экономике Крыма, отметил, что в этом секторе в республике трудятся более 6,5 тысяч человек, и поздравил сотрудников предприятий с профессиональным праздником – днем химика, который отмечают 26 мая.
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