https://crimea.ria.ru/20231209/kakie-promyshlennye-proizvodstva-poluchat-programmnuyu-podderzhku-v-rossii-1133377843.html

Какие промышленные производства получат программную поддержку в России

Какие промышленные производства получат программную поддержку в России - РИА Новости Крым, 09.12.2023

Какие промышленные производства получат программную поддержку в России

Правительство России запускает новую кредитную программу для реализации проектов, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета... РИА Новости Крым, 09.12.2023

2023-12-09T07:32

2023-12-09T07:32

2023-12-09T07:32

правительство россии

михаил мишустин

новости

россия

промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Правительство России запускает новую кредитную программу для реализации проектов, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Уточнятся, что документ вводит понятие "технологический кредит", а также утверждает правила предоставления поручительств по таким займам.На поручительства по таким кредитам смогут рассчитывать инвесторы с проектами общей стоимостью от одного до 20 млрд рублей. При этом доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%. Срок займа будет составлять от 3 до 15 лет."Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств", – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.Работа будет вестись по 13 направлениям: авиационной промышленности, автомобилестроению, железнодорожному машиностроению, медицинской промышленности, нефтегазовому, сельскохозяйственному и специализированному машиностроению, а также станкоинструментальной промышленности, судостроению, фармацевтике, химической промышленности, электроники и энергетики.Постановление подписано в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производствуРазработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнениеКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, промышленность россии