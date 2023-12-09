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Какие промышленные производства получат программную поддержку в России - РИА Новости Крым, 09.12.2023
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Какие промышленные производства получат программную поддержку в России
Какие промышленные производства получат программную поддержку в России - РИА Новости Крым, 09.12.2023
Какие промышленные производства получат программную поддержку в России
Правительство России запускает новую кредитную программу для реализации проектов, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета... РИА Новости Крым, 09.12.2023
2023-12-09T07:32
2023-12-09T07:32
правительство россии
михаил мишустин
новости
россия
промышленность россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Правительство России запускает новую кредитную программу для реализации проектов, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.Уточнятся, что документ вводит понятие "технологический кредит", а также утверждает правила предоставления поручительств по таким займам.На поручительства по таким кредитам смогут рассчитывать инвесторы с проектами общей стоимостью от одного до 20 млрд рублей. При этом доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%. Срок займа будет составлять от 3 до 15 лет."Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств", – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.Работа будет вестись по 13 направлениям: авиационной промышленности, автомобилестроению, железнодорожному машиностроению, медицинской промышленности, нефтегазовому, сельскохозяйственному и специализированному машиностроению, а также станкоинструментальной промышленности, судостроению, фармацевтике, химической промышленности, электроники и энергетики.Постановление подписано в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.Читайте также на РИА Новости Крым:Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производствуРазработки молодых ученых должны приносить прибыль – мнениеКрымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
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правительство россии, михаил мишустин, новости, россия, промышленность россии
Какие промышленные производства получат программную поддержку в России

В России 13 направлений промышленности получат кредитную поддержку от правительства

07:32 09.12.2023
 
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Праздничная подсветка на Доме правительства РФ ко Дню России - РИА Новости, 1920, 09.12.2023
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 дек - РИА Новости Крым. Правительство России запускает новую кредитную программу для реализации проектов, которые будут способствовать достижению технологического суверенитета. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина РФ.
Уточнятся, что документ вводит понятие "технологический кредит", а также утверждает правила предоставления поручительств по таким займам.

"Их размер составит от 10% до 50% от суммы основного долга. Поручительства будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ". Совокупный объем таких средств составит до 200 млрд рублей", – сказано в сообщении.

На поручительства по таким кредитам смогут рассчитывать инвесторы с проектами общей стоимостью от одного до 20 млрд рублей. При этом доля собственных средств заемщика должна быть не менее 20%. Срок займа будет составлять от 3 до 15 лет.
"Новый инструмент поможет открыть больше перспективных промышленных производств", – отметил Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.
Работа будет вестись по 13 направлениям: авиационной промышленности, автомобилестроению, железнодорожному машиностроению, медицинской промышленности, нефтегазовому, сельскохозяйственному и специализированному машиностроению, а также станкоинструментальной промышленности, судостроению, фармацевтике, химической промышленности, электроники и энергетики.
Постановление подписано в рамках исполнения поручений президента Владимира Путина по итогам XXVI Петербургского международного экономического форума.
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Правительство РоссииМихаил МишустинНовостиРоссияПромышленность России
 
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