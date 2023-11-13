https://crimea.ria.ru/20231113/istrebitel-pyatogo-pokoleniya-su-75-checkmate-gotovyat-k-proizvodstvu-1132749971.html

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству

В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T08:53

2023-11-13T08:53

2023-11-13T08:59

истребители checkmate

ростех

денис мантуров

оружие

новости

россия

армия и флот

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.В "Ростехе" отметили, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения."Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", - подчеркнули в компании.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.По информации Дениса Мантурова, Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики, в проект внесены коррективы с учетом их пожеланий.Мантуров также уточнил, что обсуждается и вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями по этому проекту: подобные идеи и предложения есть. "В первую очередь, на сегодняшний день мы видим на ближайшую перспективу производство у себя в России. Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента", - подчеркнул он.

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

истребители checkmate, ростех, денис мантуров, оружие, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии