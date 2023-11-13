https://crimea.ria.ru/20231113/istrebitel-pyatogo-pokoleniya-su-75-checkmate-gotovyat-k-proizvodstvu-1132749971.html
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству - РИА Новости Крым, 13.11.2023
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству
В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации... РИА Новости Крым, 13.11.2023
2023-11-13T08:53
2023-11-13T08:53
2023-11-13T08:59
истребители checkmate
ростех
денис мантуров
оружие
новости
россия
армия и флот
вооруженные силы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132749854_0:0:3127:1758_1920x0_80_0_0_ecb42f713aab66838cb48b70d78c35f0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.В "Ростехе" отметили, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения."Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", - подчеркнули в компании.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.По информации Дениса Мантурова, Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики, в проект внесены коррективы с учетом их пожеланий.Мантуров также уточнил, что обсуждается и вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями по этому проекту: подобные идеи и предложения есть. "В первую очередь, на сегодняшний день мы видим на ближайшую перспективу производство у себя в России. Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента", - подчеркнул он.
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0d/1132749854_186:0:2915:2047_1920x0_80_0_0_16e6753674deac0aa5e9878ab134f6f1.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
истребители checkmate, ростех, денис мантуров, оружие, новости, россия, армия и флот, вооруженные силы россии
Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству
Мантуров: опытный образец истребителя Checkmate может появиться до конца 2025 года
08:53 13.11.2023 (обновлено: 08:59 13.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. В России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023.
Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021.
"На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов", - сообщили в госкорпорации.
В "Ростехе" отметили, что после презентации Checkmate был организован сбор обратной связи от потенциальных заказчиков, скорректированы стоимость проекта и отдельные технические решения.
"Это существенно повысило конкурентоспособность и коммерческую привлекательность отечественного однодвигательного самолета, а также снизило технические риски при его создании", - подчеркнули в компании.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, разработанный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха").
Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Зарубежная премьера состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
Масса полезной нагрузки превышает 7 тонн. Истребитель сможет одновременно поражать до шести целей. Скорость однодвигательного самолета составит 1,8 Маха, а боевой радиус - 3 тысячи километров. Установочную партию истребителей Checkmate планируется произвести в 2026 году.
По информации Дениса Мантурова, Checkmate заинтересовались зарубежные заказчики, в проект внесены коррективы с учетом их пожеланий.
"Интересанты есть. Могу сказать, что за эти два года мы собрали и запросы, и в том числе внесли определенные коррективы в проект для того, чтобы он максимально был адаптирован к запросам заказчиков, которые заинтересованы в однодвигательном самолете. Это касается и компоновки, и систем управления, и авиационного вооружения. Поэтому здесь много работы было проделано именно на основании представленного здесь изначально Checkmate", - сказал он, отвечая на вопрос о потенциальных зарубежных заказчиках. О каких странах идет речь - вице-премьер не раскрыл.
Мантуров также уточнил, что обсуждается и вопрос возможной кооперации с зарубежными компаниями по этому проекту: подобные идеи и предложения есть. "В первую очередь, на сегодняшний день мы видим на ближайшую перспективу производство у себя в России. Но как я сказал, с учетом тех доработок, которые потребовались для максимальной адаптации запроса со стороны клиента", - подчеркнул он.