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Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса
Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса
Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:55
2024-06-26T11:55
николай лукашенко
транспорт
крым
севастополь
общество
повышение тарифов на проезд в крыму
общественный транспорт
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.Ранее сообщалось, что с 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования."Вопрос такой (о введении единого транспортного билета – прим. ред.) обсуждается в правительстве Республики Крым. И, в принципе, у нас введен дифференцированный тариф на территории. Соответственно, предусмотрены скидки для всех граждан, которые имеют банковские карты", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.Министр напомнил, что оплата проезда в общественном транспорте Симферополя составляет от 25 до 30 рублей. Так, при оплате наличными стоимость проезда составляет 30 рублей, а при безналичном расчете - 25 рублей."Соответственно, вопрос введения еще дополнительных скидочных моментов пока обсуждается, но в целом, любой гражданин, не только житель Республики Крым, имеет право проезда с 5 рублями скидки", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.Также в Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписаниеВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Севастополе вводят общегородской проездной билетВ Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников
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николай лукашенко, транспорт, крым, севастополь, общество, повышение тарифов на проезд в крыму, общественный транспорт, городская среда
Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса
Лукашенко: вопрос о введении единого транспортного билета обсуждают власти Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым.
Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.
Ранее сообщалось
, что с 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования.
"Вопрос такой (о введении единого транспортного билета – прим. ред.) обсуждается в правительстве Республики Крым. И, в принципе, у нас введен дифференцированный тариф на территории. Соответственно, предусмотрены скидки для всех граждан, которые имеют банковские карты", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.
Министр напомнил, что оплата проезда в общественном транспорте Симферополя составляет от 25 до 30 рублей. Так, при оплате наличными стоимость проезда составляет 30 рублей, а при безналичном расчете - 25 рублей.
"Соответственно, вопрос введения еще дополнительных скидочных моментов пока обсуждается, но в целом, любой гражданин, не только житель Республики Крым, имеет право проезда с 5 рублями скидки", - отметил он.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов
до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.
Также в Крыму ужесточили штрафы
за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект.
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