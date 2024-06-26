https://crimea.ria.ru/20240626/edinyy-transportnyy-bilet-v-krymu--idet-obsuzhdenie-voprosa-1138368854.html

Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса

Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса

Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T11:55

2024-06-26T11:55

2024-06-26T11:55

николай лукашенко

транспорт

крым

севастополь

общество

повышение тарифов на проезд в крыму

общественный транспорт

городская среда

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/09/1121686077_0:126:2000:1251_1920x0_80_0_0_76490efa5e6825c227cb9b67aa45e3ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. Вопрос о введении единого транспортного билета в Крыму обсуждается на уровне республиканского правительства. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр транспорта региона Николай Лукашенко.Ранее сообщалось, что с 1 июля в Севастополе можно будет оплатить проезд в общегородском транспорте проездным билетом длительного пользования."Вопрос такой (о введении единого транспортного билета – прим. ред.) обсуждается в правительстве Республики Крым. И, в принципе, у нас введен дифференцированный тариф на территории. Соответственно, предусмотрены скидки для всех граждан, которые имеют банковские карты", - сказал Лукашенко, отвечая на соответствующий вопрос.Министр напомнил, что оплата проезда в общественном транспорте Симферополя составляет от 25 до 30 рублей. Так, при оплате наличными стоимость проезда составляет 30 рублей, а при безналичном расчете - 25 рублей."Соответственно, вопрос введения еще дополнительных скидочных моментов пока обсуждается, но в целом, любой гражданин, не только житель Республики Крым, имеет право проезда с 5 рублями скидки", - отметил он.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении штрафов до 30 тысяч рублей за принудительную высадку инвалидов первой группы из общественного транспорта.Также в Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проезд: принят соответствующий законопроект.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписаниеВ Крыму ужесточили штрафы за безбилетный проездВ Севастополе вводят общегородской проездной билетВ Севастополе упростили оформление проездных карт для льготников

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, транспорт, крым, севастополь, общество, повышение тарифов на проезд в крыму, общественный транспорт, городская среда