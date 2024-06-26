https://crimea.ria.ru/20240626/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-obrazovalas-ochered--1138378615.html

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:36

2024-06-26T14:36

крым

крымский мост

керчь

тамань

логистика

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписаниеЕдиный транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопросаВ Севастополе открыли рейд

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тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости крыма