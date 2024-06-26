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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T14:36
2024-06-26T14:36
2024-06-26T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписаниеЕдиный транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопросаВ Севастополе открыли рейд
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
Очередь на Крымскому мосту со стороны Керчи насчитывает 270 автомобилей