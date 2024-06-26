Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240626/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-obrazovalas-ochered--1138378615.html
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T14:36
2024-06-26T14:36
крым
крымский мост
керчь
тамань
логистика
транспорт
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_71c6af580a01556c4d39e52409060f3f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписаниеЕдиный транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопросаВ Севастополе открыли рейд
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/01/1137783268_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_4a4c145b2f63a5832f354c0347fdba92.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, керчь, тамань, логистика, транспорт, новости крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь

Очередь на Крымскому мосту со стороны Керчи насчитывает 270 автомобилей

14:36 26.06.2024
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. На подъезде к Крымскому мосту со стороны Керчи образовалась очередь, время ожидания около часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 270 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Движение по Крымскому мосту в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Электрички на востоке Крыма в июле меняют расписание
Единый транспортный билет в Крыму – идет обсуждение вопроса
В Севастополе открыли рейд
 
КрымКрымский мостКерчьТаманьЛогистикаТранспортНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:32Под Бахчисараем автомобиль упал с дороги в овраг
16:05Очередь к Крымскому мосту - ситуация к этому часу
15:53Полсотни нарушений за час: в Симферополе проверили водителей автобусов
15:35Пострадавшим при атаке ВСУ на Севастополь выплатят компенсации
15:14"Тефлоновый Марк": чего ждать от нового генсека НАТО
14:49Более 1800 боевиков и восемь складов боеприпасов: итоги боев за сутки
14:40Развожаев объявил о созыве чрезвычайного заседания Заксобрания
14:37В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запуска
14:36Крымский мост сейчас: со стороны Керчи образовалась очередь
14:29В Севастополе простились с погибшей при атаке ВСУ двухлетней Лизой Кирнос
14:16При атаке ВСУ на пляж в Севастополе пострадали два жителя Курской области
13:43Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
13:33Перебои с интернетом в Крыму - в чем причина
13:19За осквернение Сапун-Горы мужчина приговорен к 1,5 годам колонии
13:13Сколько многоэтажек капитально отремонтируют в Крыму до конца года
13:04Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате
12:46Сколько продлится ремонт дороги Ялта-Бахчисарай
12:30Клиенты РНКБ сдали на переработку около 300 кг использованных батареек
12:20Дрон атаковал парковку больницы на Белгородчине - ранены два человека
12:18В больницах Севастополя остается 12 детей
Лента новостейМолния