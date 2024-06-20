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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Севастополе открыли рейд
Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе. РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T17:36
2024-06-20T17:36
2024-06-20T17:39
севастополь
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транспорт
морской транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Движение морского транспорта в Севастополе возобновлено. Об этом сообщили в городском дептрансе.Морской пассажирский транспорт приостановил движение в 17:00. В дептранспе предупредили, что ограничение вводится ориентировочно на 40 минут, однако рейд открыли раньше.На данный момент движение паромов и катеров в Севастополе осуществляется в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе остановили морское сообщениеЯхтенная марина в Балаклаве - как идет строительствоВ районе Новороссийска закрыли движение судов
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В Севастополе открыли рейд
В Севастополе открыли рейд после получасового ограничения
17:36 20.06.2024 (обновлено: 17:39 20.06.2024)