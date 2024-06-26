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Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате
Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате
Когда и в каком формате пройдет новая перепись населения и что такое микроперепись, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T13:04
2024-06-26T13:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Когда и в каком формате пройдет новая перепись населения и что такое микроперепись, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю Людмила Петруненко.Это сделано, по словам Людмилы Петруненко, чтобы сократить затраты на проведение такого масштабного мероприятия. Но при этом важно достучаться до каждой семьи, до каждого домохзяйства, чтобы собрать ценную информацию.Людмила Петруненко напомнила, что предыдущая перепись населения прошла в России в 2021 году. В Крыму для этого масштабного мероприятия было задействовано порядка 5 тысяч переписчиков. Это была первая цифровая перепись населения: переписчики пошли к людям с планшетами. Их деятельность отслеживалась в режиме реального времени."Уже и эта перепись проходила с использованием Госуслуг. Практически каждый пятый житель республики воспользовался этой возможностью", - заключила Людмила Петруненко.Читайте также на РИА Новости Крым:Власти сообщили о росте численности населения Крыма за счет мигрантовНас 147 миллионов – Росстат оценил численность населения РоссииБольше ферм, коров и садов: итоги сельскохозяйственной переписи в Крыму
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РИА Новости Крым
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новости, статистика, людмила петруненко, новости крыма, крымстат, перепись населения, общество
Перепись населения в России: когда пройдет и в каком формате

Новая перепись населения в России пройдет в 2030 году в электронном формате - Крымстат

13:04 26.06.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись наcеления в регионах России
Всероссийская перепись наcеления в регионах России - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. Когда и в каком формате пройдет новая перепись населения и что такое микроперепись, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной статистики по РК и городу Севастополю Людмила Петруненко.

"В 2028 году пройдет микроперепись, чтобы обкатать новые правила. Будет использован электронный реестр населения, который сейчас создается Федеральной налоговой службой", - сообщила представитель Крымстата.

Это сделано, по словам Людмилы Петруненко, чтобы сократить затраты на проведение такого масштабного мероприятия. Но при этом важно достучаться до каждой семьи, до каждого домохзяйства, чтобы собрать ценную информацию.
"Микроперепись проводится на небольшом участке, т.е. это небольшой процент населения. А сама перепись пройдет в 2030 году. Она уже будет называться электронная перепись", - уточнила заместитель руководителя Крымстата.
Людмила Петруненко напомнила, что предыдущая перепись населения прошла в России в 2021 году. В Крыму для этого масштабного мероприятия было задействовано порядка 5 тысяч переписчиков. Это была первая цифровая перепись населения: переписчики пошли к людям с планшетами. Их деятельность отслеживалась в режиме реального времени.
"Уже и эта перепись проходила с использованием Госуслуг. Практически каждый пятый житель республики воспользовался этой возможностью", - заключила Людмила Петруненко.
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НовостиСтатистикаЛюдмила ПетруненкоНовости КрымаКрымстатПерепись населенияОбщество
 
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