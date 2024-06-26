https://crimea.ria.ru/20240626/v-gosdume-predlozhili-ustanovit-den-vossoedineniya-kryma-s-rossiey-1138368438.html

В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией

В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 26.06.2024

В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией

В Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником. Информация об этом размещена на РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T11:35

2024-06-26T11:35

2024-06-26T11:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале партии.В этом году 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Это событие имеет колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это былоРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справкаКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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