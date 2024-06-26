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В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией
В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией
В Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником. Информация об этом размещена на РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:35
2024-06-26T11:36
государственная дума рф
праздники и памятные даты
закон и право
день воссоединения с россией
крым
севастополь
россия
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале партии.В этом году 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Это событие имеет колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:10 лет Крымской весне: как это былоРеферендум в Крыму 16 марта 2014 года - справкаКак россияне относятся к воссоединению Крыма с РФ – соцопрос
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Новости
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, праздники и памятные даты, закон и право, день воссоединения с россией, крым, севастополь, россия, политика, новости
В Госдуме предложили установить День воссоединения Крыма с Россией

В Госдуму внесен проект о назначении 18 марта Днем воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

11:35 26.06.2024 (обновлено: 11:36 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкГерб на здании Государственной Думы РФ
Герб на здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн – РИА Новости Крым. В Государственную Думу России внесен законопроект, которым предлагается сделать 18 марта официальным государственным праздником. Информация об этом размещена на официальном Telegram-канале партии.
"В Госдуму внесен законопроект об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией", - говорится в сообщении.
В этом году 18 марта исполнилось 10 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России. Это событие имеет колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира.
В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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