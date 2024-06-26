В больницах Севастополя остается 12 детей
В больницах Севастополя после теракта ВСУ остается 47 пострадавших - Развожаев
12:18 26.06.2024 (обновлено: 12:35 26.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - написал он в Telegram.
По словам губернатора, состояние отправленных в Москву пострадавших также стабилизируется.
"Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, включая двоих детей, которые были в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.
Ранее севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская сообщала, что в больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. 25 июня из медучреждений города выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых.
Накануне врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. На лечение в московские ведущие медучреждения были направлены 22 человека, среди них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
Читайте также на РИА Новости Крым: