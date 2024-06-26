https://crimea.ria.ru/20240626/v-bolnitsakh-sevastopolya-ostaetsya-12-detey-1138369490.html

В больницах Севастополя остается 12 детей

В больницах Севастополя остается 12 детей - РИА Новости Крым, 26.06.2024

В больницах Севастополя остается 12 детей

В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:18

2024-06-26T12:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, состояние отправленных в Москву пострадавших также стабилизируется.Ранее севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская сообщала, что в больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. 25 июня из медучреждений города выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых.Накануне врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. На лечение в московские ведущие медучреждения были направлены 22 человека, среди них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в СевастополеВ больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детейТроих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского

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