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В больницах Севастополя остается 12 детей - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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В больницах Севастополя остается 12 детей
В больницах Севастополя остается 12 детей - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В больницах Севастополя остается 12 детей
В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T12:18
2024-06-26T12:35
севастополь
атака всу на севастополь 23 июня 2024 года
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам губернатора, состояние отправленных в Москву пострадавших также стабилизируется.Ранее севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская сообщала, что в больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. 25 июня из медучреждений города выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых.Накануне врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. На лечение в московские ведущие медучреждения были направлены 22 человека, среди них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.Читайте также на РИА Новости Крым:Врачи оценили состояние пострадавших при атаке ВСУ в СевастополеВ больницах Севастополя трое раненных при атаке ВСУ иногородних детейТроих раненных при обстреле Севастополя доставили в НИИ Склифосовского
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севастополь, атака всу на севастополь 23 июня 2024 года, михаил развожаев, общество, дети, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, москва, новости крыма
В больницах Севастополя остается 12 детей

В больницах Севастополя после теракта ВСУ остается 47 пострадавших - Развожаев

12:18 26.06.2024 (обновлено: 12:35 26.06.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя
Медицинский сотрудник в коридоре COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В больницах Севастополя после теракта ВСУ остаются 47 человек, среди них 12 детей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Состояние одного взрослого пациента, который был в тяжелом стабильном состоянии, стало лучше, врачи оценивают его состояние как средней тяжести", - написал он в Telegram.

По словам губернатора, состояние отправленных в Москву пострадавших также стабилизируется.
"Московские врачи оценивают состояние 12 пациентов как стабильно тяжелое, включая двоих детей, которые были в крайне тяжелом состоянии", - добавил он.
Ранее севастопольский детский омбудсмен Марина Песчанская сообщала, что в больницах Севастополя остается трое иногородних детей, пострадавших во время ракетной атаки на пляж в Учкуевке. 25 июня из медучреждений города выписаны семь человек, в том числе четыре ребенка и трое взрослых.
Накануне врачи городской больницы №1 имени Н.И. Пирогова в Севастополе, где проходят лечение 28 пациентов, оценили их состояние как удовлетворительное. На лечение в московские ведущие медучреждения были направлены 22 человека, среди них 12 детей. Четыре ребенка в тяжелом состоянии находятся в реанимации в Российской детской клинической больнице.
23 июня ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю. В Минобороны заявили, что ВСУ атаковали город ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями, которые Украине поставили США. Над акваторией были сбиты четыре из них, а пятая отклонилась от траектории полета и взорвалась над территорией города.
Жертвами стали четыре человека, включая двоих детей. Среди погибших трое севастопольцев и один приезжий ребенок. В городе введен режим ЧС регионального характера.
В понедельник стало известно, что число пострадавших при теракте выросло до 153 человек. Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о теракте.
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СевастопольАтака ВСУ на Севастополь 23 июня 2024 годаМихаил РазвожаевОбществодетиЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииМоскваНовости Крыма
 
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