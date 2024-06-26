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В Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест
В Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест - РИА Новости Крым, 26.06.2024
В Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест
В Институте экономки и управления КФК им. В. И. Вернадского реконструируют корпус, рассчитанный на 720 студентов. Как проходят работы, сообщают в... РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T11:45
2024-06-26T11:45
2024-06-26T11:45
кфу (крымский федеральный университет)
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образование в крыму и севастополе
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высшее образование в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Институте экономки и управления КФК им. В. И. Вернадского реконструируют корпус, рассчитанный на 720 студентов. Как проходят работы, сообщают в Telegram-канале университета."Корпус будет комфортным и для обучения маломобильных граждан. Здесь будут размещены учебные классы и лекционные аудитории, лаборатория нейромаркетинга и поведенческой экономики, компьютерные классы, комнаты отдыха и самоподготовки, административные и технические помещения", - говорится в сообщении.В КФУ им. В. И. Вернадского уточняют, что уже завершён демонтаж старого здания и недостроенной пристройки. На данный момент строители ведут работы по устройству шпунтового ограждения, которое служит для обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлована."Общая площадь строительства нового корпуса составит 7785 м². Здание будет иметь 5-6 этажей, расположенных каскадом, что органично впишется в архитектуру улицы", - говорят в университете.Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.Читайте на РИА Новости Крым:В Крыму открылось новое здание налоговой инспекцииВ крымском онкодиспансере откроют новый корпус – Мурашко"Одна из самых современных в Крыму": новая школа открылась в Трехпрудном
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РИА Новости Крым
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кфу (крымский федеральный университет), крым, образование в крыму и севастополе, высшее образование, высшее образование в крыму
В Институте экономики и управления Крыма будет новый корпус на 720 мест
720 студентов будут обучаться в новом корпусе Института экономики и управления
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости Крым. В Институте экономки и управления КФК им. В. И. Вернадского реконструируют корпус, рассчитанный на 720 студентов. Как проходят работы, сообщают в Telegram-канале университета.
"Корпус будет комфортным и для обучения маломобильных граждан. Здесь будут размещены учебные классы и лекционные аудитории, лаборатория нейромаркетинга и поведенческой экономики, компьютерные классы, комнаты отдыха и самоподготовки, административные и технические помещения", - говорится в сообщении.
В КФУ им. В. И. Вернадского уточняют, что уже завершён демонтаж старого здания и недостроенной пристройки. На данный момент строители ведут работы по устройству шпунтового ограждения, которое служит для обеспечения устойчивости грунта при устройстве котлована.
"Общая площадь строительства нового корпуса составит 7785 м². Здание будет иметь 5-6 этажей, расположенных каскадом, что органично впишется в архитектуру улицы", - говорят в университете.
Сдать объект в эксплуатацию планируют до конца 2025 года.
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