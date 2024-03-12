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В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции - РИА Новости Крым, 12.03.2024
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В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции
В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции - РИА Новости Крым, 12.03.2024
В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции
В Симферополе открылось новое здание Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Крым. Налоговики переехали из села Мирное Симферопольского района, где... РИА Новости Крым, 12.03.2024
2024-03-12T19:16
2024-03-12T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось новое здание Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Крым. Налоговики переехали из села Мирное Симферопольского района, где временно занимали часть помещений детского сада, в собственное здание на улице Элеваторная 8б в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Хотя новая инспекция предназначена в первую очередь для жителей Симферопольского района, работать она будет по принципу экстерриториальности, то есть для всех желающих. На протяжении последних лет в Крыму открыто несколько подобных новых помещений налоговой службы, сообщил журналистам руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Кроме того, для решения некоторых вопросов налогоплательщикам теперь не требуется приходить в офис. Так, с 1 марта желающие открыть свой бизнес смогут сделать это всего в несколько "кликов" благодаря сервису "Старт бизнеса онлайн". Эксперимент за пущен до 1 марта 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИППисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваБухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей
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новости крыма, крым, симферополь, городская среда, благоустройство, симферопольский район, уфнс россии по республике крым, роман наздрачев
В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции

Жители Симферопольского района будут получать услуги налоговой в комфортных условиях

19:16 12.03.2024
 
© УФНС России по Республике КрымВ Крыму открылось новое здание налоговой инспекции
В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции
© УФНС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось новое здание Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Крым. Налоговики переехали из села Мирное Симферопольского района, где временно занимали часть помещений детского сада, в собственное здание на улице Элеваторная 8б в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.

"Теперь более 2 тысяч юридических лиц, 7,5 тысяч индивидуальных предпринимателей и 242 тысячи граждан Симферопольского района будут получать услуги в современных, комфортных условиях. Капитальный ремонт нового здания длился несколько лет, и теперь для приема налогоплательщиков оборудован просторный операционно-клиентский зал с современным оборудованием, где предусмотрены места для ожидания, заполнения документов и зона обслуживания", – говорится в сообщении.

Хотя новая инспекция предназначена в первую очередь для жителей Симферопольского района, работать она будет по принципу экстерриториальности, то есть для всех желающих. На протяжении последних лет в Крыму открыто несколько подобных новых помещений налоговой службы, сообщил журналистам руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.

"Так, к примеру, в 2020 году в Ялте для налогоплательщиков свои двери распахнул обновленный операционно-клиентский зал. В том же году в Евпатории была торжественно открыта отремонтированная инспекция. Я уверен, что налогоплательщики оценят комфорт, а наша работа на благо Республики Крым и Российской Федерации будет еще более эффективной", – сказал Наздрачев.

Кроме того, для решения некоторых вопросов налогоплательщикам теперь не требуется приходить в офис. Так, с 1 марта желающие открыть свой бизнес смогут сделать это всего в несколько "кликов" благодаря сервису "Старт бизнеса онлайн". Эксперимент за пущен до 1 марта 2025 года.
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Новости КрымаКрымСимферопольГородская средаБлагоустройствоСимферопольский районУФНС России по Республике КрымРоман Наздрачев
 
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