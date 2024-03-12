https://crimea.ria.ru/20240312/v-krymu-otkrylos-novoe-zdanie-nalogovoy-inspektsii-1135593979.html

В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции

В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции - РИА Новости Крым, 12.03.2024

В Крыму открылось новое здание налоговой инспекции

В Симферополе открылось новое здание Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Крым. Налоговики переехали из села Мирное Симферопольского района, где... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T19:16

2024-03-12T19:16

2024-03-12T19:16

новости крыма

крым

симферополь

городская среда

благоустройство

симферопольский район

уфнс россии по республике крым

роман наздрачев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0c/1135593851_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_df15024642daa17759f46aad7ef968cd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе открылось новое здание Межрайонной инспекции ФНС России № 5 по Республике Крым. Налоговики переехали из села Мирное Симферопольского района, где временно занимали часть помещений детского сада, в собственное здание на улице Элеваторная 8б в Симферополе. Об этом сообщила пресс-служба УФНС России по Республике Крым.Хотя новая инспекция предназначена в первую очередь для жителей Симферопольского района, работать она будет по принципу экстерриториальности, то есть для всех желающих. На протяжении последних лет в Крыму открыто несколько подобных новых помещений налоговой службы, сообщил журналистам руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев.Кроме того, для решения некоторых вопросов налогоплательщикам теперь не требуется приходить в офис. Так, с 1 марта желающие открыть свой бизнес смогут сделать это всего в несколько "кликов" благодаря сервису "Старт бизнеса онлайн". Эксперимент за пущен до 1 марта 2025 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Кто победит, слон или кит? Самозанятые против ИППисьма несчастья: в ФНС предупредили о новых видах мошенничестваБухгалтерия со времен Гиреев: в налоговой Крыма открылся музей

крым

симферополь

симферопольский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, симферополь, городская среда, благоустройство, симферопольский район, уфнс россии по республике крым, роман наздрачев