https://crimea.ria.ru/20240301/legkiy-biznes-i-trudnaya-ipoteka-chto-zhdet-rossiyan-v-marte-1135290839.html

"Легкий" бизнес и "трудная" ипотека: что ждет россиян в марте

"Легкий" бизнес и "трудная" ипотека: что ждет россиян в марте - РИА Новости Крым, 01.03.2024

"Легкий" бизнес и "трудная" ипотека: что ждет россиян в марте

В марте 80-летним юбилярам повысят пенсию, некоторым россиянам усложнят путь к новым ипотечным кредитам, а начинающим бизнесменам упростят дорогу к... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T06:02

2024-03-01T06:02

2024-03-01T06:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар - РИА Новости Крым. В марте 80-летним юбилярам повысят пенсию, некоторым россиянам усложнят путь к новым ипотечным кредитам, а начинающим бизнесменам упростят дорогу к предпринимательству, водителям разрешат оформить однодневный полис ОСАГО, рекламу VPN-сервисов запретят, животных будут продавать по новым правилам.Эти и другие новшества первого весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.Бонусы к пенсиямПенсионеры, отметившие 80-летие в феврале, с марта будут ежемесячно получать дополнительные 8134 рубля 88 копеек. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно.Также повышение ждет инвалидов I группы и тех, у кого на иждивении оказались близкие родственники. Если выплату удвоили, когда человек получил первую группу инвалидности, то второй раз, при достижении им 80 лет, ее повышать не будут.Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в январе. Для начисления нужно подать соответствующие документы в Соцфонд.Следующая индексация пенсий планируется с 1 апреля — тогда социальные пенсии повысят всем ее получателям на 7,5%."Трудная" ипотекаПолучить ипотеку станет труднее. Но не всем. А только заемщикам с маленьким первоначальным взносам - до 20% от суммы займа, и тем, кто имеет высокую долговую нагрузку. К последим относят тех, чьи платежи по кредитам превышают 80% дохода.По новым правилам Центробанка к таким гражданам применят надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам.Повышение этих надбавок означает, что банку нужно иметь в наличии больше денег для выдачи кредита. Это сделает работу с такими заемщиками невыгодной и, соответственно, сократит количество выданных кредитов.Легкий старт бизнесаС 1 марта желающие открыть свой бизнес смогу сделать это всего в несколько "кликов". Все потому, что в стране начинает работу сервис "Старт бизнеса онлайн". Пока в режиме эксперимента - до 1 марта 2025 года. Это позволит предпринимателям за один раз зарегистрировать бизнес, получить электронную подпись без личного обращения в налоговую и открыть банковский счет. И все это дистанционно - за счет биометрии. Зарегистрировать биометрию можно в одном из 13 тысяч отделений банков, список которых есть на портале госуслуг в разделе "Карта центров обслуживания".Результаты эксперимента оценят в ФНС и передадут сведения в правительство страны. Дальше сервис постараются сделать еще удобнее.Однодневные ОСАГОХорошая новость для тех, кто за рулем: полис ОСАГО теперь можно оформить на срок от 1 дня до трех месяцев. Цена "короткого" полиса будет определяться с учетом уровня риск-профиля автовладельца, который складывается из стажа и возраста водителя, мощности автомобиля и других факторов.Норма вступает в силу со 2 марта и, по мнению законодателей, будет полезна тем, кто хочет перегнать машину для перепродажи или, например, временно уступить руль водителю, не вписанному в страховку.И еще совет для тех, кто только собирается сдавать экзамен на права: март можно пропустить и перенести мероприятие сразу на апрель, когда в силу вступит новый регламент, по которому количество штрафных баллов увеличат. С 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Сейчас пока только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше."Рекламные" законыVPN-сервисы запрещены в России с февраля 2020 года, но, как известно, по-прежнему существуют. Как с их помощью обойти запреты и блокировки, объясняют сотни статей в интернете. Теперь такие статьи попадают под запрет и будут блокироваться Роскомнадзором. Также как и любая реклама VPN-сервисов.Еще один "рекламный" закон принят Госдумой 28 февраля и тоже вступит в силу в марте. В соответствии с этой нормой под запретом оказывается любая реклама на ресурсах иностранных агентов, включая сайты, блоги и социальные сети. А еще теперь запрещена реклама ресурсов самих иноагентов в СМИ и интернете. Штрафы за нарушение для граждан - до 50 тысяч рублей, для юрлиц - до полумиллиона. Двукратное нарушение повлечет уголовную ответственность и может "потянуть" на реальный срок.И другие изменения…… владельцам зоомагазинов: с 1 марта кошкам, собакам, кроликам, грызунам, птицам, рептилиям и даже аквариумным рыбкам придется создавать комфортные условия освещения, приближенные к естественному режиму "день — ночь". Кроме того, больных животных продавать не получится, их придется сначала лечить - каждый питомец теперь должен иметь ветеринарное заключение о здоровье.…курильщикам: наличие лицензии на производство, хранение и поставки табачной продукции, айкосов и вейпов с 1 марта станет обязательным. По мнению экспертов, продукция из-за этого подорожает.…покупателям вина: на этикетках винных бутылок в обязательном порядке появятся сведения о сорте винограда, виде и наименовании производителя. При этом шрифт будет контрастным и легкочитаемым.…обучающимся: С 15 марта по 31 декабря эксперимент по созданию цифровых документов об образовании будет проходить в новом формате: кроме школ, колледжей и вузов в нем также будут участвовать учреждения дополнительного образования. Цифровые документы об образовании в дальнейшем появятся на портале госуслуг в личных кабинетах пользователей.

https://crimea.ria.ru/20240221/kak-v-krymu-budut-borotsya-s-nalivaykami-v-domakh-po-novomu-zakonu-1135122819.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, россия, общество, новости, автомобиль, осаго, ипотека, бизнес, пенсия, социальная пенсия