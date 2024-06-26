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Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 26.06.2024
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Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 26.06.2024
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт РИА Новости Крым, 26.06.2024
2024-06-26T13:43
2024-06-26T13:43
государственная дума рф
социальная пенсия
пенсия
закон и право
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт российского парламента.Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.Он отметил, что пенсии проиндексируют 7,87 млн россиян. По мнению Володина, это говорит о том, что экономика России смогла адаптироваться к внешнеполитическим вызовам и показывает уверенный рост. Средства, необходимые для индексации, будут взяты из федерального бюджета.25 июня закон об индексации пенсий был принят Госдумой в первом чтении. Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России
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Новости
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РИА Новости Крым
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государственная дума рф, социальная пенсия, пенсия, закон и право, экономика, россия, новости
Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 2025 года пенсии работающих пенсионеров в России будут проиндексированы

13:43 26.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт российского парламента.
"Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу", - говорится в сообщении.
Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.
"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Путин принял это важное решение", — заявил Вячеслав Володин.
Он отметил, что пенсии проиндексируют 7,87 млн россиян. По мнению Володина, это говорит о том, что экономика России смогла адаптироваться к внешнеполитическим вызовам и показывает уверенный рост. Средства, необходимые для индексации, будут взяты из федерального бюджета.
25 июня закон об индексации пенсий был принят Госдумой в первом чтении. Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.
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Государственная Дума РФСоциальная пенсияПенсияЗакон и правоЭкономикаРоссияНовости
 
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