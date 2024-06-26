https://crimea.ria.ru/20240626/gosduma-prinyala-zakon-ob-indeksatsii-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-1138374977.html

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 26.06.2024

Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт РИА Новости Крым, 26.06.2024

2024-06-26T13:43

2024-06-26T13:43

2024-06-26T13:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт российского парламента.Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.Он отметил, что пенсии проиндексируют 7,87 млн россиян. По мнению Володина, это говорит о том, что экономика России смогла адаптироваться к внешнеполитическим вызовам и показывает уверенный рост. Средства, необходимые для индексации, будут взяты из федерального бюджета.25 июня закон об индексации пенсий был принят Госдумой в первом чтении. Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.Читайте также на РИА Новости Крым:Военные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%Насколько вырастет прожиточный минимум в 2025 годуПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в России

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2024

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государственная дума рф, социальная пенсия, пенсия, закон и право, экономика, россия, новости