Госдума приняла закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
С 2025 года пенсии работающих пенсионеров в России будут проиндексированы
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. С 2025 года в России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам. Соответствующий закон приняли в Государственной Думе РФ в среду, сообщает официальный сайт российского парламента.
"Согласно нормам, с 2025 года страховые пенсии работающих пенсионеров ежегодно подлежат индексации наравне с пенсионным обеспечением тех, кто оставил работу", - говорится в сообщении.
Для реализации этих изменений с учетом ежегодного порядка индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней потребуются дополнительные бюджетные ассигнования: в 2025 году — 96,45 млрд рублей, в 2026-м — 177,03 млрд рублей, в 2027-м — 260 млрд рублей.
"Несмотря на введенные против России более 21 тысячи санкций, наш президент Владимир Путин принял это важное решение", — заявил Вячеслав Володин.
Он отметил, что пенсии проиндексируют 7,87 млн россиян. По мнению Володина, это говорит о том, что экономика России смогла адаптироваться к внешнеполитическим вызовам и показывает уверенный рост. Средства, необходимые для индексации, будут взяты из федерального бюджета.
25 июня закон об индексации пенсий был принят Госдумой в первом чтении. Ранее вернуть индексацию пенсий с 1 февраля 2025 года предложил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Он добавил, что пенсии будут ежегодно повышаться не только для тех, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и для тех, кто продолжает работать.
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