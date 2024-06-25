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В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 25.06.2024
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Госдума приняла в I чтении законопроект, который с 2025 года предусматривает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам пленарного... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T14:10
2024-06-25T14:10
2024-06-25T14:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Госдума приняла в I чтении законопроект, который с 2025 года предусматривает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам пленарного заседания пишет РИА Новости.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.В соответствии законопроектом, индексировать выплаты начнут с 1 февраля 2025 года и далее будут производить ежегодно по уровню фактической инфляции. Индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года затронет работающих и неработающих пенсионеров.Возврат индексации пенсий работающих российских пенсионеров ранее анонсировал президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2024. Как сообщала пресс-служба правительства России, мера коснется 7,8 млн человек. Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей. Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНа какие льготы могут рассчитывать пенсионеры
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государственная дума рф, социальная пенсия, пенсия, закон и право, общество, новости
В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам
Госдума в I чтении приняла проект об индексации пенсий работающим пенсионерам
14:10 25.06.2024 (обновлено: 14:12 25.06.2024)