https://crimea.ria.ru/20240625/v-rossii-vernut-indeksatsiyu-pensiy-rabotayuschim-pensioneram-1138344552.html

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам - РИА Новости Крым, 25.06.2024

В России вернут индексацию пенсий работающим пенсионерам

Госдума приняла в I чтении законопроект, который с 2025 года предусматривает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам пленарного... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T14:10

2024-06-25T14:10

2024-06-25T14:12

государственная дума рф

социальная пенсия

пенсия

закон и право

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111511/34/1115113441_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_0569a23a14a5cef1c846d4f958a2a307.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Госдума приняла в I чтении законопроект, который с 2025 года предусматривает вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам пленарного заседания пишет РИА Новости.По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, минимальное среднее повышение составит 1300 рублей.В соответствии законопроектом, индексировать выплаты начнут с 1 февраля 2025 года и далее будут производить ежегодно по уровню фактической инфляции. Индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года затронет работающих и неработающих пенсионеров.Возврат индексации пенсий работающих российских пенсионеров ранее анонсировал президент Владимир Путин в рамках ПМЭФ-2024. Как сообщала пресс-служба правительства России, мера коснется 7,8 млн человек. Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей. Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииМаткапитал и пенсии: какие соцпособия проиндексированы с начала годаНа какие льготы могут рассчитывать пенсионеры

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственная дума рф, социальная пенсия, пенсия, закон и право, общество, новости