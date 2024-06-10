https://crimea.ria.ru/20240610/kogda-v-rossii-vyrastut-pensii-rabotayuschikh-pensionerov-i-mrot-1137999508.html

Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ

Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ - РИА Новости Крым, 10.06.2024

Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ

Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России возобновят с 1 февраля 2025 года, а МРОТ повысят с начала следующего года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2024

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:24

2024-06-10T16:24

россия

социальная пенсия

пенсия

минимальный размер оплаты труда (мрот)

михаил мишустин

правительство россии

новости

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России возобновят с 1 февраля 2025 года, а МРОТ повысят с начала следующего года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующие поручения главы правительства Михаила Мишустина.Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей.Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.. Поправки в законодательство подготовят в кратчайшие сроки. При этом, процесс возобновления индексации должен проходить без каких-либо дополнительных заявлений со стороны получателей пенсий, уточняется в сообщении.Поручения об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о повышении МРОТ даны президентом России Владимиром Путиным по итогам ПМЭФ-2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные заявления Путина на ПМЭФПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииВоенные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, социальная пенсия, пенсия, минимальный размер оплаты труда (мрот), михаил мишустин, правительство россии, новости, экономика