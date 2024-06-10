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Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ
Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ - РИА Новости Крым, 10.06.2024
Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ
Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России возобновят с 1 февраля 2025 года, а МРОТ повысят с начала следующего года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 10.06.2024
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
2024-06-10T16:24
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социальная пенсия
пенсия
минимальный размер оплаты труда (мрот)
михаил мишустин
правительство россии
новости
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России возобновят с 1 февраля 2025 года, а МРОТ повысят с начала следующего года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующие поручения главы правительства Михаила Мишустина.Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей.Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.. Поправки в законодательство подготовят в кратчайшие сроки. При этом, процесс возобновления индексации должен проходить без каких-либо дополнительных заявлений со стороны получателей пенсий, уточняется в сообщении.Поручения об индексации пенсий работающим пенсионерам, а также о повышении МРОТ даны президентом России Владимиром Путиным по итогам ПМЭФ-2024.Читайте также на РИА Новости Крым:Основные заявления Путина на ПМЭФПутин анонсировал опережающий рост заработных плат в РоссииВоенные пенсии в РФ проиндексируют на 5,1%
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РИА Новости Крым
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россия, социальная пенсия, пенсия, минимальный размер оплаты труда (мрот), михаил мишустин, правительство россии, новости, экономика
Когда в России вырастут пенсии работающих пенсионеров и МРОТ
Пенсии работающих пенсионеров и МРОТ в России пересчитают в 2025 году – Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости Крым. Индексацию пенсий работающим пенсионерам в России возобновят с 1 февраля 2025 года, а МРОТ повысят с начала следующего года. Об этом сообщает пресс-служба кабмина со ссылкой на соответствующие поручения главы правительства Михаила Мишустина.
"С 1 февраля 2025 года будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Так, 7,8 млн человек будут получать и зарплату, и пенсию с учетом ежегодной индексации, как и те, кто вышел на заслуженный отдых", - сказано в сообщении.
Кроме того, с 2025 года МРОТ вырастет на 15% и превысит 22 тысячи рублей в месяц, а к 2030 году он составит уже не менее 35 тысяч рублей.
Контролировать реализацию двух этих задач будет вице-премьер Татьяна Голикова.. Поправки в законодательство подготовят в кратчайшие сроки. При этом, процесс возобновления индексации должен проходить без каких-либо дополнительных заявлений со стороны получателей пенсий, уточняется в сообщении.
Поручения об индексации пенсий
работающим пенсионерам, а также о повышении МРОТ
даны президентом России Владимиром Путиным по итогам ПМЭФ-2024.
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