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Основные заявления Путина на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Основные заявления Путина на ПМЭФ
Основные заявления Путина на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Основные заявления Путина на ПМЭФ
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T20:30
2024-06-07T20:30
владимир путин (политик)
пмэф
россия
санкт-петербург
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся социально-экономического развития страны. О чем говорил российский лидер на ПМЭФ – читайте в подборке РИА Новости Крым.Об успехах Армии России и техническом обновленииРоссийские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.При этом он отметил, темпы технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - заявил президент.О мобилизации в РоссииВ России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил Путин."Если мы это хотим делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал президент.О переговорах с УкраинойВ ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве.О росте зарплат в странеОбеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение по индексации минимального размера оплаты труда.Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.О снижении безработицыУровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент.Об индексации пенсийПенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы, заявил Владимир Путин на ПМЭФ.Он подчеркнул, что сегодня не хватает рабочих рук, а пенсионеры – это особо квалифицированные специалисты.О трансграничной платежной системеРоссия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству, сообщил президент."Развитие трансграничной платежной системы – важный как для экспортеров, так и для импортеров вопрос, – сказал Путин и отметил, – не секрет, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами".О товарообороте с дружественными странамиНа долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота, сообщил президент."В целом на долю дружественных России государств - как мы видим, именно на это мы должны обращать внимание, обращать внимание на экономики быстрорастущих государств, которым предстоит определять будущее глобальной экономики, - сегодня приходится три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин.Об инвестиционном налоговом вычетеФедеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил Владимир Путин, мера затронет компании, инвестирующие в технологический суверенитет РФ."В дополнение к инвестиционному налоговому вычету в субъектах Российской Федерации будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель который - стимулировать инвестиции бизнеса в развитие", - сказал Путин.О миграционной политике в РоссииВ России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать, заявил президент РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
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владимир путин (политик), пмэф, россия, санкт-петербург, новости
Основные заявления Путина на ПМЭФ

О чем Владимир Путин говорил на ПМЭФ – основные заявления

20:30 07.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПМЭФ-2024. Пленарное заседание
ПМЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся социально-экономического развития страны. О чем говорил российский лидер на ПМЭФ – читайте в подборке РИА Новости Крым.

Об успехах Армии России и техническом обновлении

Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.
"Боевая работа идет. Только с начала этого года 47 населенных пунктов освобождено, 880 квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и прилегающих территорий", - сказал Владимир Путин.
При этом он отметил, темпы технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - заявил президент.

О мобилизации в России

В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил Путин.
"Если мы это хотим делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал президент.

О переговорах с Украиной

В ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве.
"Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти (на Украине - ред.). Но переговоры все рано можно вести, потому что в соответствии с конституцией полномочия переходят к спикеру Рады. Так что если есть желание вести переговоры, то можно найти, с кем вести. Мы готовы к этим переговорам", - сказал Владимир Путин.

О росте зарплат в стране

Обеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение по индексации минимального размера оплаты труда.
Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.
"В дальнейшем "завяжем" его индексацию на общий рост зарплат в экономике, – сказал Путин. - Начиная с 2025 года будет установлено соотношение МРОТ с медианной зарплатой, которую получает большинство занятых в российской экономике людей".

О снижении безработицы

Уровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент.
"Сегодня в России рекордно низкая безработица – в апреле она составила всего 2,6%", - сказал глава государства Владимир Путин на ПМЭФ.

Об индексации пенсий

Пенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы, заявил Владимир Путин на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что сегодня не хватает рабочих рук, а пенсионеры – это особо квалифицированные специалисты.
"И они нужны экономике... Нужно поддержать людей и обеспечить ту самую социальную справедливость, о которой постоянно говорим. Один из приоритетов нашей социальной политики, я с вами согласен, должны принять это решение, - сказал Путин.
Рынок недвижимости - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
20:10
Условия по семейной ипотеке в РФ будут упрощены - Путин

О трансграничной платежной системе

Россия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству, сообщил президент.
"Развитие трансграничной платежной системы – важный как для экспортеров, так и для импортеров вопрос, – сказал Путин и отметил, – не секрет, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами".

О товарообороте с дружественными странами

На долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота, сообщил президент.
"В целом на долю дружественных России государств - как мы видим, именно на это мы должны обращать внимание, обращать внимание на экономики быстрорастущих государств, которым предстоит определять будущее глобальной экономики, - сегодня приходится три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин.

Об инвестиционном налоговом вычете

Федеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил Владимир Путин, мера затронет компании, инвестирующие в технологический суверенитет РФ.
"В дополнение к инвестиционному налоговому вычету в субъектах Российской Федерации будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель который - стимулировать инвестиции бизнеса в развитие", - сказал Путин.

О миграционной политике в России

В России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать, заявил президент РФ.
"Осмысленной миграционной политики у нас пока не выстроено... Мы обсуждаем с коллегами, я перед правительством поставил такую задачу, перед Советом безопасности – вернуться к этому вопросу как можно быстрее. Нельзя делать вид, что проблемы не существует – она есть", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".
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