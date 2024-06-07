https://crimea.ria.ru/20240607/osnovnye-zayavleniya-putina-na-pmef-1137950719.html

Основные заявления Путина на ПМЭФ

Основные заявления Путина на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Основные заявления Путина на ПМЭФ

В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T20:30

2024-06-07T20:30

2024-06-07T20:30

владимир путин (политик)

пмэф

россия

санкт-петербург

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин сделал ряд важнейших заявлений, касающихся социально-экономического развития страны. О чем говорил российский лидер на ПМЭФ – читайте в подборке РИА Новости Крым.Об успехах Армии России и техническом обновленииРоссийские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса.При этом он отметил, темпы технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить."Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - заявил президент.О мобилизации в РоссииВ России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил Путин."Если мы это хотим делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал президент.О переговорах с УкраинойВ ситуации, когда исполнительная власть на Украине во главе с президентом Владимиром Зеленским утратила легитимность, полномочия главы государства в соответствии с конституцией переходят к спикеру Верховной рады, с которым Москва могла бы вести переговоры при наличии соответствующего желания в Киеве.О росте зарплат в странеОбеспечение опережающего роста заработных плат является главным инструментом повышения уровня жизни российских граждан. С этой целью было принято важное решение по индексации минимального размера оплаты труда.Президент напомнил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) уже превышает прожиточный минимум.О снижении безработицыУровень безработицы в России опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент.Об индексации пенсийПенсии работающих российских пенсионеров будут проиндексированы, заявил Владимир Путин на ПМЭФ.Он подчеркнул, что сегодня не хватает рабочих рук, а пенсионеры – это особо квалифицированные специалисты.О трансграничной платежной системеРоссия прорабатывает формирование независимой платежной системы, которая не будет подвержена политическому давлению и санкционному вмешательству, сообщил президент."Развитие трансграничной платежной системы – важный как для экспортеров, так и для импортеров вопрос, – сказал Путин и отметил, – не секрет, что доверие к западным платежным системам основательно подорвано, причем самими западными странами".О товарообороте с дружественными странамиНа долю дружественных России стран приходится три четверти ее товарооборота, сообщил президент."В целом на долю дружественных России государств - как мы видим, именно на это мы должны обращать внимание, обращать внимание на экономики быстрорастущих государств, которым предстоит определять будущее глобальной экономики, - сегодня приходится три четверти нашего товарооборота", - сказал Путин.Об инвестиционном налоговом вычетеФедеральный инвестиционный налоговый вычет может появиться в России. Как сообщил Владимир Путин, мера затронет компании, инвестирующие в технологический суверенитет РФ."В дополнение к инвестиционному налоговому вычету в субъектах Российской Федерации будет введен федеральный вычет в рамках перенастройки налоговой системы, цель который - стимулировать инвестиции бизнеса в развитие", - сказал Путин.О миграционной политике в РоссииВ России пока не выстроена осмысленная миграционная политика, перед правительством и Советом безопасности стоит задача такую политику сформировать, заявил президент РФ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открылся в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста".

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владимир путин (политик), пмэф, россия, санкт-петербург, новости