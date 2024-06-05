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ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге - РИА Новости Крым, 05.06.2024

ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открывается в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T10:40

2024-06-05T10:40

2024-06-05T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024) открывается в северной столице. Он продлится с 5 по 8 июня. Главной его темой обозначена "Основа многополярности — формирование новых центров роста", сообщает РИА Новости.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у главы государства в рамках ПМЭФ ожидаются встречи с лидерами других стран. Также участие в форуме примет министр иностранных дел Сергей Лавров. У него запланирована серия контактов с зарубежными партнерами.Кроме того, в рамках форума запланированы бизнес-диалоги с зарубежными партнерами из арабских стран, стран СНГ, Латинской Америки, Индии, Китая.Основная деловая программа форума разделена на четыре тематических блока. Все они отвечают основной миссии форума по поддержанию глобального баланса сил и выстраиванию многополярной международной системы, обеспечению условий для развития на основе объединительной и конструктивной повестки дня, продиктованной национальными интересами России.Участники форума обсудят российскую экономику, ключевые драйверы ее роста. Запланирована сессия "Совершенствование налоговой системы: справедливость, сбалансированность, стабильность" с участием министра финансов РФ Антона Силуанова.Помимо основной деловой программы, на полях ПМЭФ состоятся молодежный экономический форум, форум МСП, форум креативного бизнеса, программа "ПМЭФ. Юниор".Ранее глава республики Сергей Аксенов заявил, что Крым в рамках Петербургского международного экономического форума презентует инвестиционные проекты в области жилищного и курортного строительства. Планируется подписание меморандумов на сумму в 39,5 млрд рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пмэф, санкт-петербург, новости, россия, экономика, крым, владимир путин (политик), сергей лавров, бизнес