https://crimea.ria.ru/20240529/chastnye-investitsii-v-ekonomiku-kryma-prevysili-500-mlrd-rubley-1137694528.html

Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей

Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Частные инвестиции в экономику Крыма превысили 500 млрд рублей

В каждом регионе Крыма через пять лет будет реализовываться крупный инвестиционный проект. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил министр экономического... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T16:33

2024-05-29T16:33

2024-05-29T16:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В каждом регионе Крыма через пять лет будет реализовываться крупный инвестиционный проект. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявил министр экономического развития республики Дмитрий Шеряко.Он напомнил, что на территории региона действует свободная экономическая зона. На сегодняшний день это 1144 участника и около 1250 проектов на разных стадиях реализации. Кроме того, в рамках особого порядка инвестиционной деятельности реализуются еще 249 инвестиционных проектов.Это площадки по строительству жилья, гостиничных комплексов. Инвесторы активно вкладываются в логистику - строят фрукто- и овощехранилища, а также в сельское хзяйство.Собеседник подчеркнул, что повышает инвестпривлекательность региона активное и всестороннее развитие экономики Крыма. Так, в Ленинском районе планируется освоение более 140 гектаров, предварительно объем инвестиций составит около 100 миллиардов рублей. В Приветном (Алушта) - 1100 гектаров, в Бахчисарайском районе также подготовлена большая площадка под развитие. Инвесторы проявляют интерес и к западному побережью полуострова."Если взять карту Крыма, то в любом его уголочке в ближайшие пять лет появится крупный инвестиционный проект", – уверен Шеряко.Новые проекты, по его словам, будут также представлены в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель ранее сообщал, что ряд китайских инвесторов планируют развернуть в Крыму сеть станций технического обслуживания автомобилей, а также построить культурный центр.Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, выступая в Госсовете Крыма с отчетом о работе правительства, отметил, что республика занимает восьмое место в национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов РФ. Глава правительства Крыма также сообщил, что за 10 лет в экономику региона вложены 1 триллион 712 миллиардов рублей инвестиций, из них порядка 1 триллиона рублей – частные инвестиции.Читайте также на РИА Новости Крым:Ялту ждут грандиозные перемены: интервью с Яниной ПавленкоХуснуллин назвал основные драйверы развития строительства в РоссииИз студий в коттеджи: что ждет рынок недвижимости Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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