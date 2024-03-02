https://crimea.ria.ru/20240302/investitsionnuyu-strategiyu-khersonskoy-oblasti-prezentuyut-na-pmef-2024-1135352424.html

Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024

Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024 - РИА Новости Крым, 02.03.2024

Инвестиционную стратегию Херсонской области презентуют на ПМЭФ-2024

Фонд развития промышленности (ФРП) Херсонской области совместно с одним из крупнейших банков России разработают долгосрочную инвестиционную стратегию региона,... РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T12:00

2024-03-02T12:00

2024-03-02T12:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Фонд развития промышленности (ФРП) Херсонской области совместно с одним из крупнейших банков России разработают долгосрочную инвестиционную стратегию региона, презентация которой состоится на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне этого года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор ФРП Херсонской области Михаил Панченко.Он предположил, что это займет от двух до трех месяцев. Результаты работы планируется представить на ПМЭФ-2024, который пройдет с 5 по 8 июня.По словам главы ФРП, Херсонская область обладает огромным инвестиционным потенциалом, в том числе промышленным, сельскохозяйственным, туристическим. Однако на данный момент объем инвестиций в основной капитал на душу населения в регионе крайне низкий, по этому показателю область значительно уступает Крыму, Краснодарскому краю, Ростовской области.Наличие четко сформулированной стратегии позволит значительно активизировать привлечение инвестиций в регион, убежден Панченко."В первую очередь мы хотим подробно изучить, из чего складывается экономика нашей области, как мы можем прогнозировать ее развитие. В основу этого исследования должны лечь как географическое положение, климат, логистика, наличие двух морей и другие природные факторы, так и функционирующие в регионе различные институты развития, механизмы и инструменты, которые можно применять для реализации инвестиционного потенциала. В первую очередь это, конечно, реализация национальных проектов, федеральных программ на территории области, создание технопарков, агропромпарков, логистических центров", - пояснил руководитель ФРП Херсонской области.В этом году 27-й Петербургский международный экономический форум пройдет 5–8 июня. Мероприятие проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента Российской Федерации. За прошедшие годы ПМЭФ стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине количество магазинов выросло вдвое за полгодаВ Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два годаКрымский бизнес проявляет живой интерес к Херсонской области

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, херсонская область, пмэф, новости