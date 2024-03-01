https://crimea.ria.ru/20240301/v-khersonskoy-oblasti-rasschityvayut-zapustit-17-predpriyatiy-za-dva-goda-1135349098.html
В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года
В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года - РИА Новости Крым, 01.03.2024
В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года
В Херсонской области в ближайшие два года планируется возобновить работу 17 предприятий, которые на данный момент находятся в простое. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T20:05
2024-03-01T20:05
2024-03-01T22:12
эксклюзивы риа новости крым
иван сафронов
херсонская область
новые регионы россии
санал адьяев
промышленность россии
экономика
минпромторг рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129761841_0:54:841:527_1920x0_80_0_0_f8633f85abd6f6e79cc5727f435000fa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в ближайшие два года планируется возобновить работу 17 предприятий, которые на данный момент находятся в простое. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.В частности, планируется возобновить работу предприятий машиностроения, строительной индустрии, текстильной промышленности, металлообработки.По словам Сафронова, на данный момент на левобережье Херсонской области функционируют 130 промышленных предприятий, из которых 40 относятся к сфере обрабатывающей промышленности. Также активно развивается перерабатывающая промышленность, в том числе производство мясных и колбасных изделий, сыроварни и другие предприятия.Промышленные предприятия региона активно включаются в особую экономическую зону и активно пользуются мерами поддержки Минэкономразвития. Все лучшие практики, которые есть на территории России, уже действуют в Херсонской области, подчеркнул министр.Производимая предприятиями региона продукция востребована не только в самой Херсонской области, но также в Крыму, других новых субъектах РФ и в целом в России, добавил Сафронов.Министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев ранее сообщил РИА Новости Крым, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриевРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129761841_33:0:808:581_1920x0_80_0_0_c26b888461f78b3fd5ae1105bf4c3cbe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, херсонская область, новые регионы россии, санал адьяев, промышленность россии, экономика, минпромторг рф
В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года
В Херсонской области планируют за 2 года запустить 17 простаивающих предприятий – власти
20:05 01.03.2024 (обновлено: 22:12 01.03.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
В Херсонской области в ближайшие два года планируется возобновить работу 17 предприятий, которые на данный момент находятся в простое. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.
"Совместно с Минпромторгом Российской Федерации мы разработали трехлетнюю программу запуска предприятий. В прошлом году мы через Фонд развития территорий нашли эффективных инвесторов на три предприятия, а в ближайшие два года планируем запустить 17 предприятий, которые находятся в простое", - сказал руководитель ведомства.
В частности, планируется возобновить работу предприятий машиностроения, строительной индустрии, текстильной промышленности, металлообработки.
По словам Сафронова, на данный момент на левобережье Херсонской области функционируют 130 промышленных предприятий, из которых 40 относятся к сфере обрабатывающей промышленности. Также активно развивается перерабатывающая промышленность, в том числе производство мясных и колбасных изделий, сыроварни и другие предприятия.
Промышленные предприятия региона активно включаются в особую экономическую зону и активно пользуются мерами поддержки Минэкономразвития. Все лучшие практики, которые есть на территории России, уже действуют в Херсонской области, подчеркнул министр.
Производимая предприятиями региона продукция востребована не только в самой Херсонской области, но также в Крыму, других новых субъектах РФ и в целом в России, добавил Сафронов.
Министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев ранее сообщил РИА Новости Крым
, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым: