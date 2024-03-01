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В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года

В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года - РИА Новости Крым, 01.03.2024

В Херсонской области рассчитывают запустить 17 предприятий за два года

В Херсонской области в ближайшие два года планируется возобновить работу 17 предприятий, которые на данный момент находятся в простое. Об этом РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T20:05

2024-03-01T20:05

2024-03-01T22:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. В Херсонской области в ближайшие два года планируется возобновить работу 17 предприятий, которые на данный момент находятся в простое. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр промышленности и торговли региона Иван Сафронов.В частности, планируется возобновить работу предприятий машиностроения, строительной индустрии, текстильной промышленности, металлообработки.По словам Сафронова, на данный момент на левобережье Херсонской области функционируют 130 промышленных предприятий, из которых 40 относятся к сфере обрабатывающей промышленности. Также активно развивается перерабатывающая промышленность, в том числе производство мясных и колбасных изделий, сыроварни и другие предприятия.Промышленные предприятия региона активно включаются в особую экономическую зону и активно пользуются мерами поддержки Минэкономразвития. Все лучшие практики, которые есть на территории России, уже действуют в Херсонской области, подчеркнул министр.Производимая предприятиями региона продукция востребована не только в самой Херсонской области, но также в Крыму, других новых субъектах РФ и в целом в России, добавил Сафронов.Министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев ранее сообщил РИА Новости Крым, что сельхозтоваропроизводители региона в этом году получат поддержку из федерального бюджета на сумму более 900 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриевРоссийская промышленность развивается вопреки внешнему давлению – ПутинКрым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван сафронов, херсонская область, новые регионы россии, санал адьяев, промышленность россии, экономика, минпромторг рф