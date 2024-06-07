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Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин
Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T18:18
2024-06-07T18:19
владимир путин (политик)
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армия и флот
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новости
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин также отметил, что повысить скорость решения стоящих перед страной задач в ходе СВО можно, но это приведет к увеличению потерь в Вооруженных силах РФ."И понимая свою ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб и Министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. У Генштаба и Минобороны есть планы по достижению наших целей, мы по ним действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - подчеркнул президент.
https://crimea.ria.ru/20240607/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---zayavlenie-putina-1137947478.html
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владимир путин (политик), новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости
Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

Армия России в ходе СВО освободила 47 населенных пунктов с начала этого года – Путин

18:18 07.06.2024 (обновлено: 18:19 07.06.2024)
 
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© РИА Новости . Иван Секретарев
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Боевая работа идет. Только с начала этого года 47 населенных пунктов освобождено, 880 квадратных километров. Мы постепенно выдавливаем противника с территории Донбасса и прилегающих территорий", - сказал глава государства.
Путин также отметил, что повысить скорость решения стоящих перед страной задач в ходе СВО можно, но это приведет к увеличению потерь в Вооруженных силах РФ.
"И понимая свою ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб и Министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. У Генштаба и Минобороны есть планы по достижению наших целей, мы по ним действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - подчеркнул президент.
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