https://crimea.ria.ru/20240607/rossiyskie-voyska-s-nachala-goda-osvobodili-47-naselennykh-punktov--putin-1137947610.html

Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Российские войска с начала года освободили 47 населенных пунктов – Путин

Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T18:18

2024-06-07T18:18

2024-06-07T18:19

владимир путин (политик)

новости сво

украина

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вооруженные силы россии

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Российские войска в ходе специальной военной операции с начала этого года освободили 47 населенных пунктов, армия РФ постепенно выдавливает противника из Донбасса. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Путин также отметил, что повысить скорость решения стоящих перед страной задач в ходе СВО можно, но это приведет к увеличению потерь в Вооруженных силах РФ."И понимая свою ответственность, я исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб и Министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. У Генштаба и Минобороны есть планы по достижению наших целей, мы по ним действуем. Уверен, все эти планы будут реализованы", - подчеркнул президент.

https://crimea.ria.ru/20240607/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---zayavlenie-putina-1137947478.html

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владимир путин (политик), новости сво, украина, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, новости