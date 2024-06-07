Рейтинг@Mail.ru
Военная сфера России требует технологического обновления – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/voennaya-sfera-rossii-trebuet-tekhnologicheskogo-obnovleniya--putin-1137940011.html
Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
Военная сфера России требует технологического обновления – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:32
2024-06-07T15:32
владимир путин (политик)
россия
военно-промышленный комплекс (впк)
вооруженные силы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137939433_0:0:3106:1748_1920x0_80_0_0_c6d53a175eed0a64c8bb7015a8267bed.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил президент Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что технологическое обновлении армии России является важнейшим определяющим вопросом для страны.Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации, заявлял ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.В мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производстваПутин оценил степень загрузки предприятий ОПК КрымаПутин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/07/1137939433_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9bb8ede792cb2e1e7a189c188d2d669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости
Военная сфера России требует технологического обновления – Путин

Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления – Путин

15:32 07.06.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил президент Владимир Путин.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - заявил президент.
Российский лидер подчеркнул, что технологическое обновлении армии России является важнейшим определяющим вопросом для страны.
Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации, заявлял ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
В мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
Путин оценил степень загрузки предприятий ОПК Крыма
Путин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов
 
Владимир Путин (политик)РоссияВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Вооруженные силы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
16:28На Курилах произошло землетрясение
16:17Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
16:10В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
15:59В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
15:55РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
15:51Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
15:50"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
15:43Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
15:42Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
15:38Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
15:32Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
15:23Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
15:23На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
15:17Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют
15:13В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
15:11С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном доме
15:04Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
15:00Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю
15:00В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Лента новостейМолния