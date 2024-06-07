https://crimea.ria.ru/20240607/voennaya-sfera-rossii-trebuet-tekhnologicheskogo-obnovleniya--putin-1137940011.html

Военная сфера России требует технологического обновления – Путин

Военная сфера России требует технологического обновления – Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Военная сфера России требует технологического обновления – Путин

Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:32

2024-06-07T15:32

2024-06-07T15:32

владимир путин (политик)

россия

военно-промышленный комплекс (впк)

вооруженные силы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил президент Владимир Путин.Российский лидер подчеркнул, что технологическое обновлении армии России является важнейшим определяющим вопросом для страны.Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации, заявлял ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.В мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производстваПутин оценил степень загрузки предприятий ОПК КрымаПутин: РФ будет расширять линейку воздушных и водных боевых аппаратов

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, военно-промышленный комплекс (впк), вооруженные силы россии, новости