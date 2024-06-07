Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
Вооруженным силам России необходим высокий темп технологического обновления – Путин
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2024
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Темп технологического обновления Вооруженных сил России необходимо нарастить. Об этом на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума заявил президент Владимир Путин.
"Россия доказала высокий уровень готовности и восприимчивости к технологическим преобразованиям. Мы видим, как уже изменился наш финансовый сектор, электронная торговля, сфера транспортных услуг, система государственного управления. Аналогичные процессы начинают разворачиваться и в Вооруженных Силах, где нам также необходим высокий темп технологического обновления", - заявил президент.
Российский лидер подчеркнул, что технологическое обновлении армии России является важнейшим определяющим вопросом для страны.
Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации, заявлял ранее президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса.
В мае первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники.
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