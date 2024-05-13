Рейтинг@Mail.ru
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240513/manturov-opk-rossii-yavlyaetsya-samym-moschnym-v-mire-po-obemam-proizvodstva-1137230432.html
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства - РИА Новости Крым, 13.05.2024
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T11:07
2024-05-13T11:11
денис мантуров
военно-промышленный комплекс (впк)
промышленность россии
новости
россия
оборонно-промышленный комплекс россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137230555_0:0:2930:1648_1920x0_80_0_0_ea4576004bc761fe5a0d435b9958c6e0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Об этом заявил и.о. вице-премьера – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, кандидатура которого предложена для назначения на должность первого вице-премьера.Он также отметил, что помимо Минобороны, поставки продукции ОПК увеличились в ФСБ, Росгвардию, МВД и МЧС. Техническое обеспечение ведомств силового блока должно оставаться приоритетом государства, поскольку от этого зависит защищенность границы и объектов критической инфраструктуры, подчеркнул и.о. вице-премьера.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров. Главой Минпромторга Мишустин предложил назначить Антона Алиханова, сейчас возглавляющего Калининградскую область. Кроме того, на посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.На посты вице-премьеров предложено назначить Виталия Савельева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.На должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.
https://crimea.ria.ru/20200720/Putin-otsenil-stepen-zagruzki-predpriyatiy-OPK-Kryma-1118526620.html
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0d/1137230555_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04e4c1db692d8b290eb6130d7458ac8c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис мантуров, военно-промышленный комплекс (впк), промышленность россии, новости, россия, оборонно-промышленный комплекс россии
Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства

Российский ОПК сегодня является самым мощным в мире по объемам производства – Мантуров

11:07 13.05.2024 (обновлено: 11:11 13.05.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкДенис Мантуров на заводе в Калининградской области
Денис Мантуров на заводе в Калининградской области
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Об этом заявил и.о. вице-премьера – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, кандидатура которого предложена для назначения на должность первого вице-премьера.

"Сегодня российский ОПК является самым мощным в мире по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Вместе с тем, геополитическая обстановка диктует необходимость постоянно совершенствовать технические характеристики изделий, закрывать возросшие в разы текущие потребности армии и ускорять работу по перспективным образцам", - сказал Мантуров на заседании Госдумы.

Он также отметил, что помимо Минобороны, поставки продукции ОПК увеличились в ФСБ, Росгвардию, МВД и МЧС. Техническое обеспечение ведомств силового блока должно оставаться приоритетом государства, поскольку от этого зависит защищенность границы и объектов критической инфраструктуры, подчеркнул и.о. вице-премьера.
Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров. Главой Минпромторга Мишустин предложил назначить Антона Алиханова, сейчас возглавляющего Калининградскую область. Кроме того, на посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.
На посты вице-премьеров предложено назначить Виталия Савельева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.
На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.
На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.
На должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.
В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.
Вид на Севморзавод - РИА Новости, 1920, 20.07.2020
20 июля 2020, 15:16
Путин оценил степень загрузки предприятий ОПК Крыма
 
Денис МантуровВоенно-промышленный комплекс (ВПК)Промышленность РоссииНовостиРоссияОборонно-промышленный комплекс России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:57В Крыму осудили пятерых украинских шпионов
11:52В Крым идут заморозки - объявлено штормовое предупреждение
11:41Территория влияния: экс-командующий ЧФ оценил роль Крыма для России
11:17Дрон ВСУ атаковал пожарную машину в ДНР: пострадали четверо спасателей
11:07Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства
10:49Пострадавших от обстрелов ВСУ детей из Белгорода отправят в "Артек"
10:29В порту Новороссийска будет громко
10:12Финансировал ВСУ: экс-сотрудник "Яндекса" подозревается в госизмене
10:07На Крымском мосту большая очередь: сколько ждать проезда
09:57Аксенов и Развожаев отметили героизм моряков-черноморцев
09:41В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный дом
09:21На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
09:10Крымский мост открыт для проезда
09:06Десятки погибших и раненых: ситуация в Белгороде после атак ВСУ
08:45От эскадры в Ахтиарской бухте до стратегического объединения ВМФ России
08:16Никаких компромиссов: посол РФ прокомментировал удары ВСУ по Белгороду
07:57В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
07:37ВСУ атаковали Крым ракетами Storm Shadow и беспилотниками
07:15Крымский мост закрыт для проезда: оперативная информация
07:12На Крымском мосту выросла очередь
Лента новостейМолния