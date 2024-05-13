https://crimea.ria.ru/20240513/manturov-opk-rossii-yavlyaetsya-samym-moschnym-v-mire-po-obemam-proizvodstva-1137230432.html

Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства

Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства - РИА Новости Крым, 13.05.2024

Мантуров: ОПК России является самым мощным в мире по объемам производства

Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T11:07

2024-05-13T11:07

2024-05-13T11:11

денис мантуров

военно-промышленный комплекс (впк)

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оборонно-промышленный комплекс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая – РИА Новости Крым. Российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на сегодняшний день является самым мощным по объемам производства основных видов вооружений и военной техники. Об этом заявил и.о. вице-премьера – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, кандидатура которого предложена для назначения на должность первого вице-премьера.Он также отметил, что помимо Минобороны, поставки продукции ОПК увеличились в ФСБ, Росгвардию, МВД и МЧС. Техническое обеспечение ведомств силового блока должно оставаться приоритетом государства, поскольку от этого зависит защищенность границы и объектов критической инфраструктуры, подчеркнул и.о. вице-премьера.Премьер-министр Михаил Мишустин ранее внес на рассмотрение Госдумы новый состав правительства РФ. Пост первого вице-премьера в составе нового Кабмина займет Денис Мантуров. Главой Минпромторга Мишустин предложил назначить Антона Алиханова, сейчас возглавляющего Калининградскую область. Кроме того, на посту вице-премьера Викторию Абрамченко сменит Дмитрий Патрушев.На посты вице-премьеров предложено назначить Виталия Савельева, Александра Новака, Дмитрия Григоренко, Дмитрия Чернышенко, Татьяну Голикову, Алексея Оверчука, Юрия Трутнева и Марата Хуснуллина.На должность министра энергетики выдвинут губернатор Кемеровской области - Кузбасса Сергей Цивилев.На пост министра транспорта предложена кандидатура губернатора Курской области Романа Старовойта.На должность министра спорта предложена кандидатура губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.В качестве нового министра сельского хозяйства Госдума рассмотрит кандидатуру Оксаны Лут.

https://crimea.ria.ru/20200720/Putin-otsenil-stepen-zagruzki-predpriyatiy-OPK-Kryma-1118526620.html

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денис мантуров, военно-промышленный комплекс (впк), промышленность россии, новости, россия, оборонно-промышленный комплекс россии