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Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:53
2024-05-15T16:53
2024-05-15T16:54
владимир путин (политик)
россия
оборонно-промышленный комплекс россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что чем эффективнее и мощнее средства поражения, тем меньше потерь у Вооруженных сил РФ, "а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы".Российский лидер также призвал максимально обеспечить потребности войск для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО. При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть готовы к тому, чтобы увеличить выпуск гражданской продукции. Все это нужно сделать "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и макроэкономических принципов", добавил Путин.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин (политик), россия, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
Путин призвал максимально открыть Минобороны для самых лучших современных технологий
16:53 15.05.2024 (обновлено: 16:54 15.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду его специфику, по максимуму раскрыть Министерство обороны, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для работы на поле боя", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса в среду.
Президент отметил, что чем эффективнее и мощнее средства поражения, тем меньше потерь у Вооруженных сил РФ, "а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы".
Российский лидер также призвал максимально обеспечить потребности войск для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО.
При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть готовы к тому, чтобы увеличить выпуск гражданской продукции. Все это нужно сделать "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и макроэкономических принципов", добавил Путин.
"Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", – подчеркнул он.