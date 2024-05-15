Рейтинг@Mail.ru
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240515/putin-minoborony-nuzhno-maksimalno-otkryt-dlya-vsego-samogo-sovremennogo-1137306459.html
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного - РИА Новости Крым, 15.05.2024
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов РИА Новости Крым, 15.05.2024
2024-05-15T16:53
2024-05-15T16:54
владимир путин (политик)
россия
оборонно-промышленный комплекс россии
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_f5b6eeaa119ce814958852ff180787ae.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что чем эффективнее и мощнее средства поражения, тем меньше потерь у Вооруженных сил РФ, "а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы".Российский лидер также призвал максимально обеспечить потребности войск для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО. При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть готовы к тому, чтобы увеличить выпуск гражданской продукции. Все это нужно сделать "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и макроэкономических принципов", добавил Путин.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136882689_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a4d44bd3845053ecd5284c7b930ce6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), россия, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости
Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного

Путин призвал максимально открыть Минобороны для самых лучших современных технологий

16:53 15.05.2024 (обновлено: 16:54 15.05.2024)
 
© РИА Новости . Валентин Капустин / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Валентин Капустин
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Надо открыть Министерство обороны настолько, насколько это возможно, имея в виду его специфику, по максимуму раскрыть Министерство обороны, чтобы впитать все самое лучшее, все самое современное, все, что можно и нужно использовать для работы на поле боя", - сказал глава государства на совещании по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса в среду.

Президент отметил, что чем эффективнее и мощнее средства поражения, тем меньше потерь у Вооруженных сил РФ, "а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы".
Российский лидер также призвал максимально обеспечить потребности войск для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО.
При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть готовы к тому, чтобы увеличить выпуск гражданской продукции. Все это нужно сделать "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и макроэкономических принципов", добавил Путин.
"Мы ни в коем случае не должны допустить никаких перекосов в экономике и в промышленности", – подчеркнул он.
 
Владимир Путин (политик)РоссияОборонно-промышленный комплекс РоссииВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:53Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного
16:50Дрон ВСУ ударил по машине в белгородском селе Зозули – ранена женщина
16:39С улиц Севастополя убрали все неразорвавшиеся суббоеприпасы – власти
16:22Аксенов объявил выговор мэру Феодосии
16:15Пострадавшим от обстрела ВСУ в Севастополе выплатят более 3,2 млн рублей
16:12Путин о российской армии: еще многое предстоит сделать
16:07Премьер-министр Словакии ранен в ходе стрельбы
15:50Путин рассказал о новых полномочиях Шойгу
15:41Путин объяснил назначение Белоусова министром обороны России
15:36Путин: мир на Украине зависит от успехов армии России на фронте
15:23Специальная военная операция идет по плану – Путин
15:17Обманом похитил 24 автомобиля: в Севастополе мошенник пойдет под суд
15:12Украина должна принять решение о переговорах с Россией – Блинкен
15:01ВСУ взорвали автомобиль в Белгородской области – трое пострадавших
14:47Театр из ДНР привез в Крым драму "Шахтерская дочь" о событиях 2014 года
14:32Сухопутный зерновой хаб построят в Татарстане
14:02Армия России бьет врага – ВСУ потеряли еще 1165 боевиков
13:49Работа ПВО России: сбит еще один украинский МиГ-29 и 40 беспилотников
13:36Зачем Банк России стремится убрать с рынка "свободные" деньги
13:17Российские войска освободили Работино
Лента новостейМолния