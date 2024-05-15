https://crimea.ria.ru/20240515/putin-minoborony-nuzhno-maksimalno-otkryt-dlya-vsego-samogo-sovremennogo-1137306459.html

Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного

Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного - РИА Новости Крым, 15.05.2024

Путин: Минобороны нужно максимально открыть для всего самого современного

Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов РИА Новости Крым, 15.05.2024

2024-05-15T16:53

2024-05-15T16:53

2024-05-15T16:54

владимир путин (политик)

россия

оборонно-промышленный комплекс россии

вооруженные силы россии

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости Крым. Министерство обороны РФ должно быть максимально открыто для внедрения самых лучших и новейших технологий, чтобы обеспечить максимально эффективную работу бойцов в зоне спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Президент отметил, что чем эффективнее и мощнее средства поражения, тем меньше потерь у Вооруженных сил РФ, "а это ключевой вопрос при ведении вооруженной борьбы".Российский лидер также призвал максимально обеспечить потребности войск для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения СВО. При этом предприятия оборонно-промышленного комплекса должны быть готовы к тому, чтобы увеличить выпуск гражданской продукции. Все это нужно сделать "при безусловном соблюдении принципов здоровой экономики и макроэкономических принципов", добавил Путин.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, оборонно-промышленный комплекс россии, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости