https://crimea.ria.ru/20240607/bezrabotitsa-v-rossii-snizilas-do-rekordnykh-26---putin-1137941082.html

Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин

Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин

Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе... РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T15:51

2024-06-07T15:51

2024-06-07T15:53

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владимир путин (политик)

россия

безработица

рынок труда

общество

пмэф

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам российского лидера, особенно важно то, что удалось сократить структурную компоненту безработицы.Как отметил Путин, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, сейчас – где найти кадры.В этих условиях важно перенастроить системы профессионального образования на запросы рынка труда, подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей карьеры, подчеркнул президент.

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, владимир путин (политик), россия, безработица, рынок труда, общество, пмэф