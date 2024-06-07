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Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:51
2024-06-07T15:51
2024-06-07T15:53
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам российского лидера, особенно важно то, что удалось сократить структурную компоненту безработицы.Как отметил Путин, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, сейчас – где найти кадры.В этих условиях важно перенастроить системы профессионального образования на запросы рынка труда, подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей карьеры, подчеркнул президент.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости, владимир путин (политик), россия, безработица, рынок труда, общество, пмэф
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
Безработица в России по итогам апреля составила рекордно низкие 2,6% - Путин
15:51 07.06.2024 (обновлено: 15:53 07.06.2024)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сегодня в России рекордно низкая безработица – в апреле она составила всего 2,6%", - сказал глава государства.
По словам российского лидера, особенно важно то, что удалось сократить структурную компоненту безработицы.
"То есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - пояснил президент
Как отметил Путин, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, сейчас – где найти кадры.
В этих условиях важно перенастроить системы профессионального образования на запросы рынка труда, подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей карьеры, подчеркнул президент.