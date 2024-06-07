Рейтинг@Mail.ru
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240607/bezrabotitsa-v-rossii-snizilas-do-rekordnykh-26---putin-1137941082.html
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе... РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T15:51
2024-06-07T15:53
новости
владимир путин (политик)
россия
безработица
рынок труда
общество
пмэф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174728_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_27c4f64b6b3680af3dd9fbdcc82c74a4.jpg
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).По словам российского лидера, особенно важно то, что удалось сократить структурную компоненту безработицы.Как отметил Путин, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, сейчас – где найти кадры.В этих условиях важно перенастроить системы профессионального образования на запросы рынка труда, подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей карьеры, подчеркнул президент.
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128174728_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_852c94ae3cecc77b4515132319a852bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, владимир путин (политик), россия, безработица, рынок труда, общество, пмэф
Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин

Безработица в России по итогам апреля составила рекордно низкие 2,6% - Путин

15:51 07.06.2024 (обновлено: 15:53 07.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВсероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей".
Всероссийская ярмарка трудоустройства Работа России. Время возможностей. - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости Крым. Уровень безработицы в России на сегодняшний день опустился до рекордно низкой отметки 2,6%, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Сегодня в России рекордно низкая безработица – в апреле она составила всего 2,6%", - сказал глава государства.
По словам российского лидера, особенно важно то, что удалось сократить структурную компоненту безработицы.

"То есть значительно снизилась молодежная безработица и безработица в тех регионах и населенных пунктах, где она была исторически высокой", - пояснил президент

Как отметил Путин, еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, сейчас – где найти кадры.
В этих условиях важно перенастроить системы профессионального образования на запросы рынка труда, подготовку современных востребованных специалистов, создать возможности для работников повышать свой профессиональный уровень в течение всей карьеры, подчеркнул президент.
 
НовостиВладимир Путин (политик)РоссияБезработицаРынок трудаОбществоПМЭФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:45РНКБ и ООО "Безопасные дороги Крыма" подписали соглашение на ПМЭФ-2024
16:28На Курилах произошло землетрясение
16:17Путин сообщил о развитии независимой трансграничной платежной системы
16:10В России появится федеральный инвестиционный налоговый вычет - Путин
15:59В Луганске выросло число жертв и раненых от ракетного удара
15:55РНКБ заключил два соглашения с агрохолдингом Крыма на ПМЭФ-2024
15:51Безработица в России снизилась до рекордных 2,6% - Путин
15:50"Вода Крыма" прощает пени должникам - условия
15:43Третий безэкипажный катер ВМС Украины уничтожен возле Крыма
15:42Планы развития коридора в Азово-Черноморском направлении утверждены
15:38Киев потерял свыше 11 тысяч боевиков и два населенных пункта за неделю
15:32Военная сфера России требует технологического обновления – Путин
15:23Два украинских безэкипажных катера уничтожены у берегов Крыма
15:23На долю дружественных РФ стран приходится три четверти ее товарооборота
15:17Путин: пенсии работающих пенсионеров проиндексируют
15:13В ЛНР ввели режим ЧС регионального уровня
15:11С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном доме
15:04Армия России нанесла 27 групповых ударов по объектам энергетики Украины
15:00Силы ПВО сбили два самолета МиГ-29 и 424 беспилотника - сводка за неделю
15:00В Крыму ремонтируют дорогу Таврида – Заветное
Лента новостейМолния