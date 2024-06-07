https://crimea.ria.ru/20240607/budet-li-v-rossii-novaya-volna-mobilizatsii---zayavlenie-putina-1137947478.html

Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина

Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина

В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:13

2024-06-07T18:24

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

частичная мобилизация

новости

пмэф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ. Путин напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом, только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала этого года вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев.Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется, заявлял ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОПутин назвал потери российской армии в конфликте на Украине

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, новости, пмэф