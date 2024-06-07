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Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина
Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина
В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ. РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T18:13
2024-06-07T18:24
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
частичная мобилизация
новости
пмэф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ. Путин напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом, только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала этого года вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев.Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется, заявлял ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Вооруженных силах РФ сформированы 9 резервных полков для СВО – ШойгуКак тотальная мобилизация на Украине изменит ситуацию в зоне СВОПутин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, частичная мобилизация, новости, пмэф
Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина

Путин: в России нет никакой необходимости проводить мобилизацию

18:13 07.06.2024 (обновлено: 18:24 07.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 07.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ.

"Если мы это хотим делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал президент.

Путин напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом, только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала этого года вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев.
"Каждый день у нас где-то тысяча с лишним человек приходит в военкоматы добровольно. Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы", - заключил российский лидер.
Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется, заявлял ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
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Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииЧастичная мобилизацияНовостиПМЭФ
 
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