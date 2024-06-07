Будет ли в России новая волна мобилизации - заявление Путина
Путин: в России нет никакой необходимости проводить мобилизацию
18:13 07.06.2024 (обновлено: 18:24 07.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. В России нет никакой необходимости проводить новую мобилизацию, это не планируется, заявил президент России Владимир Путин в пятницуна пленарном заседании ПМЭФ.
"Если мы это хотим делать максимально быстро, то нам действующего контингента недостаточно. Но мы придерживаемся другой тактики: мы выдавливаем противника с тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. А в этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем", - сказал президент.
Путин напомнил, что в рамках мобилизации, которая прошла в РФ, в ряды российской армии было призвано 300 тысяч человек. При этом, только за прошлый год добровольно подписали контракты с ВС РФ свыше 300 тысяч человек, а с начала этого года вооруженные силы пополнились более, чем 160 тысяч добровольцев.
"Каждый день у нас где-то тысяча с лишним человек приходит в военкоматы добровольно. Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это нам никакое атомное оружие не нужно для окончательной победы", - заключил российский лидер.
Российская армия справляется имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Новая волна мобилизации в России не планируется, заявлял ранее первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев.
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