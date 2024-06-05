https://crimea.ria.ru/20240605/putin-nazval-poteri-rossiyskoy-armii-v-konflikte-na-ukraine-1137891314.html

Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине

Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине

Безвозвратные потери ВСУ в украинском конфликте в пять раз превышают аналогичные потери с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T21:40

2024-06-05T21:40

2024-06-05T22:27

владимир путин (политик)

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ в украинском конфликте в пять раз превышают аналогичные потери с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Он также привел данные, по которым сейчас в украинском плену находится 1348 российских военнослужащих, при том, что число украинских солдат в российском плену достигает 6465 человек."Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение примерно такое же - один к пяти. По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет около 50 тысяч человек - это безвозвратные и санитарные потери, которых у них примерно 50 на 50", - констатировал он.При этом, по словам Путина, тотальная мобилизация на Украине не решает проблему.Он также заявил о том, что российская сторона знает о планах по поэтапному снижению мобилизационного возраста на Украине до 18 лет - это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, "если его можно считать руководством, после того, как были отменены выборы".ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, заявил ране министр обороны России Андрей Белоусов. По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиковПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинНа избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости