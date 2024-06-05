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Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине
Безвозвратные потери ВСУ в украинском конфликте в пять раз превышают аналогичные потери с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:40
2024-06-05T22:27
владимир путин (политик)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ в украинском конфликте в пять раз превышают аналогичные потери с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.Он также привел данные, по которым сейчас в украинском плену находится 1348 российских военнослужащих, при том, что число украинских солдат в российском плену достигает 6465 человек."Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение примерно такое же - один к пяти. По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет около 50 тысяч человек - это безвозвратные и санитарные потери, которых у них примерно 50 на 50", - констатировал он.При этом, по словам Путина, тотальная мобилизация на Украине не решает проблему.Он также заявил о том, что российская сторона знает о планах по поэтапному снижению мобилизационного возраста на Украине до 18 лет - это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, "если его можно считать руководством, после того, как были отменены выборы".ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, заявил ране министр обороны России Андрей Белоусов. По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиковПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинНа избавление от Зеленского может потребоваться год — Путин
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Путин назвал потери российской армии в конфликте на Украине

Путин: потери ВС РФ в пять раз меньше украинских

21:40 05.06.2024 (обновлено: 22:27 05.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАрмейский госпиталь №2
Армейский госпиталь №2 - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Безвозвратные потери ВСУ в украинском конфликте в пять раз превышают аналогичные потери с российской стороны. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.

"Об этом, как правило, вообще никто никогда не говорит. А если говорят, то извращают цифры. Но я могу сказать, что наши потери, особенно в части невосполнимых потерь, в разы меньше чем на Украине", - сказал президент.

Он также привел данные, по которым сейчас в украинском плену находится 1348 российских военнослужащих, при том, что число украинских солдат в российском плену достигает 6465 человек.
"Если говорить о безвозвратных потерях, то и соотношение примерно такое же - один к пяти. По нашим подсчетам, в месяц украинская армия теряет около 50 тысяч человек - это безвозвратные и санитарные потери, которых у них примерно 50 на 50", - констатировал он.
При этом, по словам Путина, тотальная мобилизация на Украине не решает проблему.
"Примерно 30 тысяч в месяц они набирают. В основном насильственно на улице хватают. Это не решает проблему, потому что вся эта мобилизация только закрывает потери. И это кардинальна проблема, которая ведет к понижению возраста мобилизации", - продолжил российский лидер.
Он также заявил о том, что российская сторона знает о планах по поэтапному снижению мобилизационного возраста на Украине до 18 лет - это требование со стороны администрации США к украинскому руководству, "если его можно считать руководством, после того, как были отменены выборы".
ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения, заявил ране министр обороны России Андрей Белоусов. По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.
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Владимир Путин (политик)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
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