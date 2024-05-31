https://crimea.ria.ru/20240531/vsu-v-mae-poteryali-35-tysyach-voennosluzhaschikh-i-svyshe-2700-edinits-vooruzheniya-1137744721.html

ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения

ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения - РИА Новости Крым, 31.05.2024

ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения

ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков за май. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T10:43

2024-05-31T10:43

2024-05-31T10:52

всу (вооруженные силы украины)

андрей белоусов

министерство обороны рф

потери всу

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134642319_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_87efb11b3c4e10275dcdbfac4fecdee9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков за май. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиковРоссийские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), андрей белоусов, министерство обороны рф, потери всу , новости