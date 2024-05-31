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ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения
ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения - РИА Новости Крым, 31.05.2024
ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения
ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков за май. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T10:43
2024-05-31T10:52
всу (вооруженные силы украины)
андрей белоусов
министерство обороны рф
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков за май. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов. По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиковРоссийские военные разбили склад безэкипажных катеров ВСУВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
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Новости
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), андрей белоусов, министерство обороны рф, потери всу , новости
ВСУ в мае потеряли 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения

ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения

10:43 31.05.2024 (обновлено: 10:52 31.05.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли десятки тысяч боевиков за май. Об этом сообщил министр обороны России Андрей Белоусов.
"ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2700 единиц вооружения", - заявил глава военного ведомства.
По информации Минобороны, среди уничтоженной украинской техники 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе четыре Abrams, семь Leopard.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Андрей БелоусовМинистерство обороны РФПотери ВСУНовости
 
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