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ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ - РИА Новости Крым, 29.05.2024
ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
ВСУ за сутки потеряли еще 1305 боевиков, Группировка "Север" продолжала продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, более выгодные рубежи... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:20
2024-05-29T14:20
2024-05-29T16:12
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1305 боевиков, Группировка "Север" продолжала продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, более выгодные рубежи заняты и на других направлениях, сообщает в среду Минобороны России.Продолжив продвижение в глубину обороны противника на северном направлении российские войска отразили четыре контратаки, уничтожили до 165 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, гаубицу Д-20, американскую САУ Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и вражеский склад боеприпасов.На западной линии ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, польскую САУ Krab, французскую гаубицу ТRF-1 и два американских 105-мм орудия М119.На юге улучшено положение по переднему краю, отбита одна контратака. Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, пушку "Гиацинт", гаубицу Д-30 и шесть складов боеприпасов.На центральном участке фронта также улучшено тактическое положение, отражено пять контратак. Потери украинской армии – до 335 военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30.На востоке российская группировка заняла более выгодные рубежи. Отражена контратака. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.Сутками ранее ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции 1700 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:Переломить ситуацию на поле боя у Украины не получается - ПутинВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиРабота ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
новые регионы россии
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, инфографика, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
ВС РФ продвигаются в Харьковской области – уничтожены 1300 боевиков ВСУ
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки еще 1305 боевиков
14:20 29.05.2024 (обновлено: 16:12 29.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще 1305 боевиков, Группировка "Север" продолжала продвижение в глубину обороны противника в Харьковской области, более выгодные рубежи заняты и на других направлениях, сообщает в среду Минобороны России.
Продолжив продвижение в глубину обороны противника на северном направлении российские войска отразили четыре контратаки, уничтожили до 165 боевиков ВСУ, две боевые машины пехоты, семь автомобилей, гаубицу Д-20, американскую САУ Paladin, две станции радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD" и вражеский склад боеприпасов.
На западной линии ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили две контратаки. ВСУ потеряли до 400 военнослужащих, два танка, 11 автомобилей, польскую САУ Krab, французскую гаубицу ТRF-1 и два американских 105-мм орудия М119.
На юге улучшено положение по переднему краю, отбита одна контратака. Противник потерял до 245 военнослужащих, два танка, два автомобиля, пушку "Гиацинт", гаубицу Д-30 и шесть складов боеприпасов.
На центральном участке фронта также улучшено тактическое положение, отражено пять контратак. Потери украинской армии – до 335 военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777, гаубицы "Мста-Б" и Д-20 и четыре 122-мм гаубицы Д-30.
На востоке российская группировка заняла более выгодные рубежи. Отражена контратака. Потери противника составили до 125 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожили до 35 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, гаубицу Д-30, склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Сутками ранее ВСУ потеряли в зоне специальной военной операции 1700 боевиков и военную технику
, в том числе иностранного производства.
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