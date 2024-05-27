https://crimea.ria.ru/20240527/vsu-terpyat-porazhenie-v-ldnr-i-kharkovskoy-oblasti-1137623961.html

ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области

ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024

ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области

Российские войска отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожено более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T14:41

2024-05-27T14:41

2024-05-27T14:41

ветераны сво

министерство обороны рф

потери всу

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожено более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Константиновке и Гранове Харьковской области, отражены две контратаки штурмовых групп в районе Глубокого и Волчанска Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Д-20", три гаубицы "Д-30", орудие М119 производства США и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районе Невского ЛНР и Новосадового ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Раздоловки и Часова Яра ДНР.Потери противника превысили 460 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, гаубица FH-70 производства Британии, орудие "Мста-Б", самоходка "Гвоздика" и орудие L-119 производства Британии. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Семеновки и Новгородского ДНР."За сутки отражены пять контратак штурмовых групп противника в районе Очеретино, Соловьево и Уманского ДНР. Противник потерял до 335 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля", - добавили в оборонном ведомстве.В ходе контрабатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка "Гвоздика", три гаубицы "Мста-Б", две гаубицы "Д-30", боевая машина РСЗО "Град" и легкая буксируемая гаубица М102 производства США.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Макаровки ДНР. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и гаубицу М198 производства США.Подразделениями группировки войск "Днепр" поразили личный состав и технику противника в районе Работино Запорожской области и Веселого Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Д-30" и орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки

донецкая народная республика (днр)

харьковская область

луганская народная республика (лнр)

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ветераны сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), инфографика