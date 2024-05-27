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ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области
ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области
Российские войска отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожено более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T14:41
2024-05-27T14:41
ветераны сво
министерство обороны рф
потери всу
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожено более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Константиновке и Гранове Харьковской области, отражены две контратаки штурмовых групп в районе Глубокого и Волчанска Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Д-20", три гаубицы "Д-30", орудие М119 производства США и боевая машина РСЗО "Град".Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районе Невского ЛНР и Новосадового ДНР.Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Раздоловки и Часова Яра ДНР.Потери противника превысили 460 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, гаубица FH-70 производства Британии, орудие "Мста-Б", самоходка "Гвоздика" и орудие L-119 производства Британии. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Семеновки и Новгородского ДНР."За сутки отражены пять контратак штурмовых групп противника в районе Очеретино, Соловьево и Уманского ДНР. Противник потерял до 335 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля", - добавили в оборонном ведомстве.В ходе контрабатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка "Гвоздика", три гаубицы "Мста-Б", две гаубицы "Д-30", боевая машина РСЗО "Град" и легкая буксируемая гаубица М102 производства США.Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Макаровки ДНР. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и гаубицу М198 производства США.Подразделениями группировки войск "Днепр" поразили личный состав и технику противника в районе Работино Запорожской области и Веселого Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Д-30" и орудие М119 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireБолее 100 дронов ВСУ и 12 ракет ATACMS уничтожены за сутки
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харьковская область
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ветераны сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), харьковская область, луганская народная республика (лнр), инфографика
ВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской области

ВСУ несут огромные потери в людях и технике

14:41 27.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска отразили 10 контратак противника Харьковской области, ЛНР и ДНР. За сутки уничтожено более 1680 украинских боевиков, два полевых склада и более 30 единиц тяжелой техники, в том числе гаубиц и артиллерийских орудий производства США и Британии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике противника в Константиновке и Гранове Харьковской области, отражены две контратаки штурмовых групп в районе Глубокого и Волчанска Харьковской области. Суточные потери ВСУ составили до 318 военнослужащих, танк и две боевые бронированные машины.
В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777 производства США, гаубица FH-70 производства Великобритании, гаубица "Д-20", три гаубицы "Д-30", орудие М119 производства США и боевая машина РСЗО "Град".
Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи. Кроме того, нанесено поражение формированиям ВСУ в районе Невского ЛНР и Новосадового ДНР.
"Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ в районе Нововодяного ЛНР и Григоровки ДНР. ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей, – сказано в сообщении. - В ходе контрбатарейной борьбы поражена самоходка Braveheart производства Британии, гаубицы "Д-20" и "Д-30", две боевые машины РСЗО "Бастион".
Подразделения "Южной" группировки войск также улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Раздоловки и Часова Яра ДНР.
Потери противника превысили 460 военнослужащих, уничтожены четыре автомобиля, гаубица FH-70 производства Британии, орудие "Мста-Б", самоходка "Гвоздика" и орудие L-119 производства Британии. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.
Сводка Минобороны РФ за 27 мая 2024 годаСводка Минобороны РФ за 27 мая 2024 года
Подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение. Нанесено поражение бригадам ВСУ в районе Семеновки и Новгородского ДНР.
"За сутки отражены пять контратак штурмовых групп противника в районе Очеретино, Соловьево и Уманского ДНР. Противник потерял до 335 военнослужащих, две боевые бронемашины и три автомобиля", - добавили в оборонном ведомстве.
В ходе контрабатарейной борьбы поражена гаубица М777 производства США, самоходка "Гвоздика", три гаубицы "Мста-Б", две гаубицы "Д-30", боевая машина РСЗО "Град" и легкая буксируемая гаубица М102 производства США.
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике противника в районе Макаровки ДНР. ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу М777 производства США и гаубицу М198 производства США.
Подразделениями группировки войск "Днепр" поразили личный состав и технику противника в районе Работино Запорожской области и Веселого Херсонской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, три автомобиля, гаубицу "Д-30" и орудие М119 производства США.
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Ветераны СВОМинистерство обороны РФПотери ВСУВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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