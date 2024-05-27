https://crimea.ria.ru/20240527/esche-dva-naselennykh-punkta-osvobozhdeny-v-dnr-i-kharkovskoy-oblasti-1137622332.html
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T13:31
2024-05-27T13:31
2024-05-27T13:34
новости сво
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донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости, вооруженные силы россии
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области в Нетайлово в ДНР
13:31 27.05.2024 (обновлено: 13:34 27.05.2024)