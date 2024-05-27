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Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
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Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области
Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T13:31
2024-05-27T13:34
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
харьковская область
новости
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости, вооруженные силы россии
Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили Ивановку в Харьковской области в Нетайлово в ДНР

13:31 27.05.2024 (обновлено: 13:34 27.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Ивановка Харьковской области и заняли более выгодные рубежи", – сказано в сообщении.
Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.
Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.
Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.
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Новости СВОМинистерство обороны РФДонецкая Народная Республика (ДНР)Харьковская областьНовостиВооруженные силы России
 
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