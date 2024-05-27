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Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области

Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Еще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской области

Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T13:31

2024-05-27T13:31

2024-05-27T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. Российские войска освободили Нетайлово в Донецкой Народной Республике и Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, подразделения группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Нетайлово Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение.Накануне в Харьковской области был освобожден населенный пункт Берестовое. Днем ранее войска освободили Архангельское в ДНР. В минувшие пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), харьковская область, новости, вооруженные силы россии