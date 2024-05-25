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Российские войска освободили Архангельское в ДНР

Российские войска освободили Архангельское в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2024

Российские войска освободили Архангельское в ДНР

Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T13:08

2024-05-25T13:08

2024-05-25T14:00

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу