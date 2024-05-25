https://crimea.ria.ru/20240525/rossiyskie-voyska-osvobodili-arkhangelskoe-v-dnr-1137589750.html
Российские войска освободили Архангельское в ДНР
Российские войска освободили Архангельское в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Российские войска освободили Архангельское в ДНР
Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T13:08
2024-05-25T13:08
2024-05-25T14:00
министерство обороны рф
новости сво
россия
вооруженные силы россии
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136884064_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0f6b9cbe7dfc9f4c5e1d2b9f70412e89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
россия
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/1a/1136884064_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6897e2d3a4589a2c964bcb8e558eab95.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Архангельское в ДНР
Российские войска освободили Архангельское в ДНР – Минобороны
13:08 25.05.2024 (обновлено: 14:00 25.05.2024)