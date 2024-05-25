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Российские войска освободили Архангельское в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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Российские войска освободили Архангельское в ДНР
Российские войска освободили Архангельское в ДНР - РИА Новости Крым, 25.05.2024
Российские войска освободили Архангельское в ДНР
Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T13:08
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вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
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министерство обороны рф, новости сво, россия, вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские войска освободили Архангельское в ДНР

Российские войска освободили Архангельское в ДНР – Минобороны

13:08 25.05.2024 (обновлено: 14:00 25.05.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил РФ взяли под контроль село Архангельское. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.

Накануне в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.
В Минобороны также сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.
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Министерство обороны РФНовости СВОРоссияВооруженные силы РоссииДонецкая Народная Республика (ДНР)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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