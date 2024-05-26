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Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T13:26
2024-05-26T13:26
2024-05-26T13:37
харьковская область
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министерство обороны рф
вооруженные силы россии
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всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне российские войска освободили Архангельское в ДНР.В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
Российская армия освободила Берестовое в Харьковской области
13:26 26.05.2024 (обновлено: 13:37 26.05.2024)