Рейтинг@Mail.ru
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240526/gruppirovki-voysk-zapad-osvobodila-berestovoe-v-kharkovskoy-oblasti-1137605598.html
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2024
2024-05-26T13:26
2024-05-26T13:37
харьковская область
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_cfb7695229f0e7f86d9958d89f92c115.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне российские войска освободили Архангельское в ДНР.В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
харьковская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1a/1136044443_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_d0c3d305b2eb6052fcc4765d306b47a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области

Российская армия освободила Берестовое в Харьковской области

13:26 26.05.2024 (обновлено: 13:37 26.05.2024)
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ стреляет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Корнет"
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ стреляет из противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Корнет - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" в результате успешных боевых действий освободили населенный пункт Берестовое Харьковской области", – сказано в сообщении ведомства.
Накануне российские войска освободили Архангельское в ДНР.
В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.
По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.
Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронта
Белоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасности
Главком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне
 
Харьковская областьНовости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:02В Ростове-на-Дону речное судно врезалось в железнодорожный мост
13:52"Последнюю грань" в отношении России Запад незаметно пересечь не сможет
13:26Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области
12:58Сооружение АЭС с малыми ядерными реакторами готовят Россия и Узбекистан
12:31Варшава не останется в стороне: Медведев ответил Польше об ударах по РФ
12:01Взрывное устройство обнаружено на подстанции в Днепропетровской области
11:32Мобилизованные на Украине должны вернуться домой – Зеленский нелегитимен
11:05Наводнение в Армении разрушает мосты и дороги
10:42В Польше подняли в небо авиацию из-за интенсивных действий России
10:10При какой температуре воды могут закрыть пляжи в Крыму
09:43Шестеро детей отравились хлором в бассейне Севастополя
09:10В 16 водоемах Крыма обнаружены личинки малярийных комаров
08:43Серия взрывов прогремела на севере и западе Украины в ночь на воскресенье
08:04ВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую области
07:38Когда в Керчи откроются "Боспорские агоны" и как пройдет фестиваль
07:01Разрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
00:01Усиление ветра: чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 26 мая
23:25Противокорабельная ракета "Нептун" и 29 Vampire сбиты над Белгородом
22:29Число погибших в результате атак ВСУ на Белгород выросло до 4 человек
Лента новостейМолния