https://crimea.ria.ru/20240526/gruppirovki-voysk-zapad-osvobodila-berestovoe-v-kharkovskoy-oblasti-1137605598.html

Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области

Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области - РИА Новости Крым, 26.05.2024

Группировка войск "Запад" освободила Берестовое в Харьковской области

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.05.2024

2024-05-26T13:26

2024-05-26T13:26

2024-05-26T13:37

харьковская область

новости сво

министерство обороны рф

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всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Берестовое в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне российские войска освободили Архангельское в ДНР.В пятницу в Минобороны сообщили, что за неделю под контроль российских сил перешли четыре населенных пункта в Донбассе и Харьковской области.По всем направлениям фронта было улучшено положение по переднему краю и нанесено поражения формированиям противника.Также в Минобороны РФ сообщили, что за неделю российские военные нанесли 49 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ будут бить по энергообъектам Украины до обрушения линии фронтаБелоусов: МО России и Белоруссии объединят усилия ради общей безопасностиГлавком ВСУ назвал самые проблемные точки в украинской обороне

харьковская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

харьковская область, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости, всу (вооруженные силы украины), потери всу