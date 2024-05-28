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14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 28.05.2024
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:57
2024-05-28T13:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также Вооруженные силы России уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 "Vampire" чешского производства.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Они успешно отразили три контратаки штурмовых групп. В результате Киев потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе 155-мм американскую гаубицу и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 700 военнослужащих. Среди уничтоженной российскими войсками военной техники оказалось 105-мм орудие М119 производства США.Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", улучшили тактическое положение и ликвидировали 405 украинских боевиков, а также военную технику, в том числе БМП "Bradley" и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Также, по информации военного ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Украина потеряла 45 военнослужащих.Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников.Читайте на РИА Новости Крым:Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕСВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиЕще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, инфографика
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков

ВСУ провели 14 безуспешных контратак и потеряли 1760 боевиков

13:57 28.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили 285 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также Вооруженные силы России уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 "Vampire" чешского производства.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Они успешно отразили три контратаки штурмовых групп. В результате Киев потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе 155-мм американскую гаубицу и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.
Сводка Минобороны РФ за 28 мая 2024 годаСводка Минобороны РФ за 28 мая 2024 года
Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 700 военнослужащих. Среди уничтоженной российскими войсками военной техники оказалось 105-мм орудие М119 производства США.
Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", улучшили тактическое положение и ликвидировали 405 украинских боевиков, а также военную технику, в том числе БМП "Bradley" и две 155-мм гаубицы М777 производства США.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab", а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.
Также, по информации военного ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Украина потеряла 45 военнослужащих.
Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников.
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Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕС
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУУкраинаРоссия
 
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