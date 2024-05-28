https://crimea.ria.ru/20240528/14-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1700-boevikov-1137654090.html

14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков

14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 28.05.2024

14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков

Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T13:57

2024-05-28T13:57

2024-05-28T13:57

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также Вооруженные силы России уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 "Vampire" чешского производства.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Они успешно отразили три контратаки штурмовых групп. В результате Киев потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе 155-мм американскую гаубицу и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 700 военнослужащих. Среди уничтоженной российскими войсками военной техники оказалось 105-мм орудие М119 производства США.Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", улучшили тактическое положение и ликвидировали 405 украинских боевиков, а также военную технику, в том числе БМП "Bradley" и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Также, по информации военного ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Украина потеряла 45 военнослужащих.Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников.Читайте на РИА Новости Крым:Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕСВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиЕще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire

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россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, инфографика