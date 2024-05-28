https://crimea.ria.ru/20240528/14-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-kiev-poteryal-za-sutki-bolee-1700-boevikov-1137654090.html
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков - РИА Новости Крым, 28.05.2024
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:57
2024-05-28T13:57
2024-05-28T13:57
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
украина
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Также Вооруженные силы России уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 "Vampire" чешского производства.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Они успешно отразили три контратаки штурмовых групп. В результате Киев потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе 155-мм американскую гаубицу и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 700 военнослужащих. Среди уничтоженной российскими войсками военной техники оказалось 105-мм орудие М119 производства США.Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", улучшили тактическое положение и ликвидировали 405 украинских боевиков, а также военную технику, в том числе БМП "Bradley" и две 155-мм гаубицы М777 производства США.Также, по информации военного ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Украина потеряла 45 военнослужащих.Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников.Читайте на РИА Новости Крым:Удары по России западным оружием обсудят во вторник главы Минобороны ЕСВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиЕще два населенных пункта освобождены в ДНР и Харьковской областиСилами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и Vampire
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , украина, россия, инфографика
14 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял за сутки более 1700 боевиков
ВСУ провели 14 безуспешных контратак и потеряли 1760 боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие отразили 14 контратак ВСУ, противник за сутки потерял порядка 1760 боевиков и военную технику, в том числе иностранного производства. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" продолжают продвижение в глубину обороны противника. Отражены пять контратак штурмовых групп противника в районах населенных пунктов Волчанск и Старица Харьковской области. Потери ВСУ составили 285 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Также Вооруженные силы России уничтожили 155-мм гаубицу М777 производства США, 155-мм гаубицу "Caesar" производства Франции, четыре 122-мм боевые машины РСЗО БМ-21 "Град" и RM-70 "Vampire" чешского производства.
Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". Они успешно отразили три контратаки штурмовых групп. В результате Киев потерял до 160 военнослужащих, а также военную технику, в том числе 155-мм американскую гаубицу и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Krab" польского производства.
Положение по переднему краю улучшили подразделения "Южной" группировки войск. Противник потерял более 700 военнослужащих. Среди уничтоженной российскими войсками военной техники оказалось 105-мм орудие М119 производства США.
Шесть контратак отразили подразделения группировки войск "Центр", улучшили тактическое положение и ликвидировали 405 украинских боевиков, а также военную технику, в том числе БМП "Bradley" и две 155-мм гаубицы М777 производства США.
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли 165 военнослужащих, четыре автомобиля, две 155-мм гаубицы, две 155-мм самоходные артиллерийские установки "Krab", а также 155-мм буксируемую гаубицу FH-70 производства Великобритании", - добавили в Минобороны РФ.
Также, по информации военного ведомства, поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Украина потеряла 45 военнослужащих.
Также российские системы противовоздушной обороны за сутки сбили
украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников.
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