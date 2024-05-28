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Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки - РИА Новости Крым, 28.05.2024
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Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки
Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки - РИА Новости Крым, 28.05.2024
Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки
Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.05.2024
2024-05-28T13:27
2024-05-28T13:29
министерство обороны рф
новости сво
himars
авиабомба hammer
ракеты atacms
беспилотник (бпла, дрон)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также средствами российской ПВО уничтожены оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США, перечислили в ведомстве.Накануне над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник.В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Беспилотник самолетного типа атаковал автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую областиРакета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых
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РИА Новости Крым
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5
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96
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министерство обороны рф, новости сво, himars, авиабомба hammer, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии
Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки

Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки – Минобороны

13:27 28.05.2024 (обновлено: 13:29 28.05.2024)
 
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Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.05.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет Миг-29 воздушных сил Украины, а также уничтожены 39 беспилотных летательных аппаратов", – сказано в сообщении ведомства.
Также средствами российской ПВО уничтожены оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США, перечислили в ведомстве.
Накануне над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник.
В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Беспилотник самолетного типа атаковал автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.
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Министерство обороны РФНовости СВОHIMARSАвиабомба HammerРакеты ATACMSБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОВооруженные силы России
 
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