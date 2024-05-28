https://crimea.ria.ru/20240528/ukrainskiy-istrebitel-mig-29-i-pochti-40-bespilotnikov-sbity-za-sutki-1137652806.html

Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки

Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки - РИА Новости Крым, 28.05.2024

Украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников сбиты за сутки

Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 28.05.2024

2024-05-28T13:27

2024-05-28T13:27

2024-05-28T13:29

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новости сво

himars

авиабомба hammer

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беспилотник (бпла, дрон)

пво

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Также средствами российской ПВО уничтожены оперативно-тактическая ракета ATACMS производства США, семь управляемых авиационных бомб "Hammer" производства Франции и реактивный снаряд HIMARS производства США, перечислили в ведомстве.Накануне над территорией Московской области был ликвидирован малоразмерный воздушный шар. Губернатор региона Андрей Воробьев также сообщил, что в микрорайоне Кучино в Балашихе система ПВО сбила беспилотник.В понедельник беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Орловской области. В результате атаки ВСУ по гражданскому объекту в городе Ливны пострадали шесть человек, один из пострадавших в реанимации. Также украинские дроны пытались атаковать Геленджик. Беспилотник самолетного типа атаковал автостоянку в Белгородской области, ранена женщина.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре российских регионаВСУ ночью атаковали беспилотниками Курскую и Орловскую областиРакета ВСУ попала в здание Пенсионного фонда на Херсонщине: 5 раненых

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, himars, авиабомба hammer, ракеты atacms, беспилотник (бпла, дрон), пво, вооруженные силы россии