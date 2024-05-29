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Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29 - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29 - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29
ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T14:11
2024-05-29T14:11
министерство обороны рф
новости сво
рзсо "град"
рсзо "ольха"
противорадиолокационные ракеты harm
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, за сутки уничтожен 31 вражеский беспилотник, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".Суткам ранее ВС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 605 самолетов, 274 вертолета, 24770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22093 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРабота ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю
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Новости
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, новости сво, рзсо "град", рсзо "ольха", противорадиолокационные ракеты harm, беспилотник (бпла, дрон), пво
Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29

Минобороны: российские средства ПВО уничтожили еще один вражеский МИГ-29

14:11 29.05.2024
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны России.

"Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки уничтожен 31 вражеский беспилотник, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".
Суткам ранее ВС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников ВСУ.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 605 самолетов, 274 вертолета, 24770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22093 единицы специальной военной автомобильной техники.
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Министерство обороны РФНовости СВОРЗСО "Град"РСЗО "Ольха"Противорадиолокационные ракеты HARMБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВО
 
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