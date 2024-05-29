https://crimea.ria.ru/20240529/rabota-pvo-rossii-sbit-esche-odin-ukrainskiy-mig-29-1137688854.html

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29 - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Работа ПВО России: сбит еще один украинский МИГ-29

ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны России. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T14:11

2024-05-29T14:11

2024-05-29T14:11

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рзсо "град"

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беспилотник (бпла, дрон)

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли еще один самолет МиГ-29 и более тридцати беспилотников. Об этом сообщает в среду Минобороны России.Кроме того, за сутки уничтожен 31 вражеский беспилотник, две американские противорадиолокационные ракеты HARM, две французские управляемые авиационные бомбы, а также девять реактивных снарядов "Град" и "Ольха".Суткам ранее ВС РФ также сбили украинский истребитель МиГ-29 и почти 40 беспилотников ВСУ.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 605 самолетов, 274 вертолета, 24770 беспилотных летательных аппаратов, 524 зенитных ракетных комплекса, 16191 танк и других боевых бронированных машин, 1322 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9930 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 22093 единицы специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Силами российской ПВО сбиты 5 ракет ATACMS и 32 снаряда HIMARS и VampireРабота ПВО России: за сутки сбиты 45 дронов ВСУ и американские ракетыВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, рзсо "град", рсзо "ольха", противорадиолокационные ракеты harm, беспилотник (бпла, дрон), пво