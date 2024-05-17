https://crimea.ria.ru/20240517/vsu-lishilis-11-boevykh-samoletov-i-vertoletov-za-nedelyu-1137367507.html

ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю

ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю - РИА Новости Крым, 17.05.2024

ВСУ лишились 11 боевых самолетов и вертолетов за неделю

Ракетные войска, артиллерия и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю уничтожили 11 боевых самолетов и вертолетов ВСУ, а также... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:55

2024-05-17T15:55

2024-05-17T16:01

министерство обороны рф

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая – РИА Новости Крым. Ракетные войска, артиллерия и средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России за неделю уничтожили 11 боевых самолетов и вертолетов ВСУ, а также дивизион американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает Минобороны РФ."Ракетными войсками, артиллерией и БПЛА группировок войск за неделю уничтожены четыре вертолета Ми-24 на вертолетной площадке, а также 40 безэкипажных катеров на складе хранения. Кроме того, поражены дивизион ЗРК Patriot производства США на боевой позиции, склады боеприпасов, горючего и авиационная техника на стоянках пяти военных аэродромов", - говорится в сообщении.Авиация и средства противовоздушной обороны за неделю сбили шесть самолетов МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, 31 оперативно-тактическую ракету ATACMS и "Точка-У", 31 управляемую авиабомбу Hammer производства Франции.Кроме того, средства ПВО перехватили 15 американских противорадиолокационных ракет HARM, 199 реактивных снарядов HIMARS, Vampire, "Град" и "Ольха", а также 329 беспилотников.В последнее время вооруженные силы Украины практически ежедневно пытаются нанести удары по объектам на территории Крыма и Севастополя.В ночь на 16 мая системы ПВО сбили над территорией Крымского полуострова пять оперативно-тактических ракет ATAСMS и ликвидировали шесть украинских беспилотников.Также в течение дня 16 мая морская авиация РФ уничтожила 15 безэкипажных катеров.Днем ранее над Крымом сбили 10 ракет ATAСMS. А за сутки до этого системы противовоздушной обороны уничтожили в небе над полуостровом четыре ракеты Storm Shadow и семь БПЛА.По сведениям Минобороны, в течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 63 украинских военнослужащих, из которых 48 – в зоне ответственности группировки войск "Север".Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 601 самолет, 274 вертолета, 24234 беспилотных летательных аппарата, 522 зенитных ракетных комплекса, 16058 танков и других боевых бронированных машин, 1303 боевые машины реактивных систем залпового огня, 9635 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21763 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://crimea.ria.ru/20240517/28-gruppovykh-udarov-raketami-i-dronami-chto-unichtozheno-na-ukraine-1137366826.html

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министерство обороны рф, новости сво, всу (вооруженные силы украины), армия и флот, вооруженные силы россии, украина, потери всу