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Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
Потери украинских войск за сутки составили более 1500 человек, российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T14:29
2024-05-30T14:33
министерство обороны рф
новости сво
вооруженные силы россии
новые регионы россии
харьковская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили более 1500 человек, российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные рубежи, сообщается в сводке Министерства обороны РФ в четверг.Продвижение в глубину обороны противника продолжается на северном направлении, где отражены две контратаки, уничтожены до 225 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20 и три Д-30.На западном фронте ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, поражены две американские гаубицы М198, гаубицы Д-20 и "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".На южной линии улучшено положение по переднему краю, отражена одна контратака. Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицы Д-20 и британскую L-119, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.На центральном участке также улучшено тактическое положение, отражены шесть контратак. Потери ВСУ - до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley, и три автомобиля. Поражены: американская САУ Paladin, гаубицы М777, Д-20 и две Д-30, САУ "Гвоздика" и "Аксаци", боевая машина РСЗО "Град" и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".На востоке российские военные заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две САУ Krab, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 65 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, САУ Krab, гаубицы Д-20 и Д-30.Сутками ранее российские военные отразиди 13 контратак, уничтожили 1305 украинских боевиков, а также склады ВСУ и вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства.Читайте также на РИА Новости Крым:В северо-западной части Черного моря уничтожены четыре морских дрона ВСУВСУ терпят поражение в ЛДНР и Харьковской областиПолторы тысячи боевиков и два склада боеприпасов – потери ВСУ за сутки
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министерство обороны рф, новости сво, вооруженные силы россии, новые регионы россии, харьковская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика
Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков

Потери ВСУ в живой силе за сутки превысили 1,5 тысяч боевиков – Минобороны

14:29 30.05.2024 (обновлено: 14:33 30.05.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Потери украинских войск за сутки составили более 1500 человек, российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные рубежи, сообщается в сводке Министерства обороны РФ в четверг.
Продвижение в глубину обороны противника продолжается на северном направлении, где отражены две контратаки, уничтожены до 225 украинских боевиков, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-20 и три Д-30.
На западном фронте ВС РФ заняли более выгодные рубежи, отразили три контратаки, ВСУ потеряли до 445 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля, поражены две американские гаубицы М198, гаубицы Д-20 и "Мста-Б" и САУ "Гвоздика".
На южной линии улучшено положение по переднему краю, отражена одна контратака. Противник потерял за сутки более 305 военнослужащих, танк, два автомобиля, польскую САУ Krab, гаубицы Д-20 и британскую L-119, станцию радиоэлектронной борьбы, четыре полевых склада боеприпасов ВСУ.
На центральном участке также улучшено тактическое положение, отражены шесть контратак. Потери ВСУ - до 335 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, в том числе американская Bradley, и три автомобиля. Поражены: американская САУ Paladin, гаубицы М777, Д-20 и две Д-30, САУ "Гвоздика" и "Аксаци", боевая машина РСЗО "Град" и противотанковая пушка МТ-12 "Рапира".
На востоке российские военные заняли более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, пять автомобилей, две САУ Krab, гаубицу "Мста-Б" и боевую машину РСЗО "Град".
Подразделениями группировки войск "Днепр" уничтожены до 65 боевиков ВСУ, четыре автомобиля, САУ Krab, гаубицы Д-20 и Д-30.
Сводка МинобороныСводка Минобороны
Сутками ранее российские военные отразиди 13 контратак, уничтожили 1305 украинских боевиков, а также склады ВСУ и вражескую технику и вооружения, в том числе западного производства.
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Министерство обороны РФНовости СВОВооруженные силы РоссииНовые регионы РоссииХарьковская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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